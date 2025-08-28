Τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε από την ομώνυμη πόλη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: λειτουργία Μετρό και επέκταση προς Καλαμαριά έως το 2026, προαστιακή σύνδεση με Σίνδο, παιδιατρικό νοσοκομείο έως το 2027, 17 νέα σχολεία το 2026, αναβάθμιση πανεπιστημίων, στήριξη του Thess INTEC και ανάπλαση της ΔΕΘ με €120 εκατ., με έμφαση στο πράσινο και χωρίς ξενοδοχεία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση έργων στη Θεσσαλονίκη, έδωσε έμφαση στην πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην πόλη. Υπογράμμισε ότι η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης είναι η περίοδος υλοποίησης έργων που σχεδιάστηκαν την προηγούμενη, σημειώνοντας πως οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη «δεν έχουν ξαναγίνει εδώ και δεκαετίες».

Κεντρικό παράδειγμα αποτέλεσε το Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί ήδη, ενώ το τμήμα προς Καλαμαριά αναμένεται να εγκαινιαστεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, ότι η δέσμευση για την επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη ισχύει, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 θα τεθεί σε λειτουργία προαστιακή σύνδεση του κεντρικού σταθμού με τη Σίνδο, εξυπηρετώντας το Διεθνές Πανεπιστήμιο και τη βιομηχανική περιοχή.

Στον τομέα της υγείας, ανακοίνωσε ότι έως τις αρχές του 2027 θα παραδοθεί στη Θεσσαλονίκη το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, «ίσως και της Ευρώπης». Στην εκπαίδευση, εξήγγειλε την κατασκευή 17 νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ, που θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με νέα αγγλόφωνα προγράμματα, που ενισχύουν τον διεθνή χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Υπογράμμισε ότι πλέον δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις στα ιδρύματα, τα οποία έχουν «επιστραφεί» στους φοιτητές και τους καθηγητές.

Σχετικά με την καινοτομία, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Thess INTEC, πόλο έρευνας και επιχειρηματικότητας, που, όπως είπε, θα προχωρήσει ακόμη και με εναλλακτική χρηματοδότηση αν υπάρξουν καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε και το νέο σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ, συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Δεν θα κατασκευαστούν ξενοδοχεία ούτε θα υπάρξει συμμετοχή ιδιωτών. Προβλέπεται ανακατασκευή των εκθεσιακών χώρων, αναβάθμιση του Βελλιδείου, δημιουργία πάρκου πρασίνου και υπόγειου πάρκινγκ 600 θέσεων.

Κλείνοντας, συνέκρινε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν ελλείμματα, τονίζοντας ότι η χώρα μας παράγει πλεονάσματα και διαθέτει τη δυνατότητα να επενδύει σε υγεία, παιδεία και υποδομές. Υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και κατέληξε ότι η κυβέρνηση απαντά «με έργα και όχι με λόγια», αποδεικνύοντας ότι «τα είπαμε και τα κάνουμε».

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού

«Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά και με μεγάλη συγκίνηση βρίσκομαι για ακόμα μία φορά στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως Βουλευτής της Α΄ Θεσσαλονίκης.

Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί σε αυτή την αρκετά εκτεταμένη παρουσίαση η οποία έγινε μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε, με έργα και όχι με λόγια, την πολύ σημαντική πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής αυτά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη Βόρειο Ελλάδα αλλά ειδικά τη Θεσσαλονίκη.

Και θα έλεγα ότι κατεξοχήν αυτή η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησής μας είναι η τετραετία στην οποία μπορούμε επιτέλους να υλοποιούμε, να δρομολογούμε, να παραδίδουμε σημαντικά έργα, τα οποία σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν, πολλά από αυτά, την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής μας.

Και νομίζω ότι και αυτή η παρουσίαση είναι ίσως η καλύτερη απάντηση, για να πιαστώ από αυτό το οποίο είπε ο Απόστολος, σε όλους όσοι βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας, θα έλεγα, παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης, στην οποία διακρίνεται αυτός ο οποίος είτε θα φωνάξει περισσότερο είτε θα χρησιμοποιήσει τους πιο οξείς χαρακτηρισμούς ή την πιο έντονη φρασεολογία.

Δική μας υποχρέωση, κ. Περιφερειάρχη, κ. Δήμαρχε, είναι να μιλάμε με το έργο μας και τελικά να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών -των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, των δημοτών της Θεσσαλονίκης, των πολιτών ολόκληρης της χώρας.

Και πιστεύω ότι οποιοσδήποτε καλόπιστος πολίτης παρακολούθησε τη σημερινή παρουσίαση θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτά τα οποία σχεδιάζονται, πολύ απλά δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες.

Δεν είναι ο σκοπός μου να επαναλάβω όλα όσα είπαν οι προλαλήσαντες, αλλά θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά σε κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις, σε κάποια έργα τα οποία όντως αλλάζουν δραματικά την όψη της πόλης.

Πέρυσι τέτοια εποχή, όταν και πάλι βρεθήκαμε σε αυτόν εδώ τον χώρο, μιλήσαμε για το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Και έβλεπα και τότε ακόμα, καθώς πλησιάζαμε στη στιγμή των εγκαινίων, έβλεπα στα μάτια σας την καχυποψία, την επιφυλακτικότητα, την αμφιβολία αν το σημαντικό αυτό έργο θα μπορέσει επιτέλους να γίνει πραγματικότητα.

Η Θεσσαλονίκη έχει σήμερα Μετρό, το οποίο η πόλη το έχει αγκαλιάσει. Έχει ένα Μέτρο το οποίο έχει καταφέρει να αναδείξει ταυτόχρονα αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο αυτής της διαχρονικής μητρόπολης των Βαλκανίων.

Και πολύ σύντομα θα έχει και ένα Μετρό το οποίο θα φτάνει μέχρι την Καλαμαριά, καθώς τα εγκαίνια των επόμενων πέντε σταθμών -δεν είναι και λίγοι, αν το σκεφτείτε, μιλάμε για άλλο μισό Μετρό σε σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει ήδη- θα γίνουν μετά βεβαιότητας εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, οπότε και θα ξαναβρεθούμε στην πόλη για να παραδώσουμε αυτό το τμήμα του Μετρό. Μπορεί να γίνει και λίγο πιο νωρίς. Πρώτο τρίμηνο, λοιπόν, επαναλαμβάνω, του 2026. Και δεν θα υπάρξει κανένα περιθώριο να αποκλίνουμε από αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Ταυτόχρονα, όμως, θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα στις ανάγκες της δυτικής και της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Η δέσμευση μας για την επέκταση του Μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη ισχύει στο ακέραιο και το Υπουργείο γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία την οποία αποδίδω στην ωρίμανση των σχετικών μελετών και στην εξεύρεση των σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ωσότου, όμως, ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι θα πάρει πολύ χρόνο, θεωρώ απόλυτης κομβικής προτεραιότητας την ανάγκη να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα που αφορούν τον προαστιακό της δυτικής Θεσσαλονίκης. Έως το τέλος αυτού του έτους, ο κεντρικός σταθμός της Θεσσαλονίκης θα συνδεθεί με τη Σίνδο, με ένα τρένο το οποίο θα κινείται κάθε μισή ώρα για να καλύψει τις ανάγκες του Διεθνούς Πανεπιστημίου αλλά και της βιομηχανικής περιοχής, της μεγαλύτερης βιομηχανικής περιοχής της χώρας, η οποία και αυτή πρέπει να συνδεθεί με μέσα σταθερής τροχιάς με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο και με το Μετρό της πόλης.

Μία σύντομη αναφορά, κ. Υπουργέ, στα θέματα που αφορούν στην υγεία και δεν θα σταθώ μόνο στα νούμερα και στους αριθμούς που τεκμηριώνουν το πραγματικά έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησής μας για τη δημόσια υγεία.

Θέλω να ξέρετε ότι στις αρχές του 2027 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο, αλλά σίγουρα και το πιο όμορφο και το πιο λειτουργικό παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι απλά στη χώρα, ενδεχομένως σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Και αυτή θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη στη δημόσια υγεία της πόλης, που σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται, και είναι πολλές, αλλάζουν τελείως τον χάρτη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της δημόσιας υγείας στη Θεσσαλονίκη.

Για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση, θέλω να κάνω μία ειδική μνεία στα 17 νέα σχολεία τα οποία αρχίζουν και κατασκευάζονται μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τα οποία ελπίζουμε, μάλλον είμαστε σίγουροι ότι θα παραδοθούν έως ότου ξεκινήσει η επόμενη σχολική χρονιά, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Και θα ήθελα, επίσης, μιλώντας για την παιδεία, να κάνω μία ξεχωριστή αναφορά στα ζητήματα που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πριν έρθω και συμμετάσχω σε αυτή την ωραία συζήτηση την οποία είχαμε, είχα μία συνάντηση με τους πέντε Πρυτάνεις των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και Θράκης συνολικά. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι και οι πέντε Πρυτάνεις αναφέρθηκαν στη λέξη-κλειδί «εξωστρέφεια», στα νέα προγράμματα σπουδών, στα αγγλικά, τα οποία προσελκύουν φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και όχι μόνο, και καθιστούν τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά έναν περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Και βέβαια εδώ, κ. Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά, εσάς αλλά και τις Πρυτανικές Αρχές με τις οποίες έχετε συνεργαστεί. Σήμερα, στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεν υπάρχει πια καμία ενεργή κατάληψη. Τα Πανεπιστήμια παραδόθηκαν σε αυτούς στους οποίους ανήκουν: στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο διδακτικό προσωπικό, στους εργαζόμενους, αλλά και στην κοινωνία της πόλης.

Θα ήθελα να κάνω μία ξεχωριστή αναφορά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καινοτομία και με την επιχειρηματικότητα: το Thess INTEC, ένας πόλος καινοτομίας τον οποίον προσωπικά πιστεύω πολύ και ο οποίος θα υλοποιηθεί -και αν υπάρξουν ζητήματα με τις προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί από άλλους πόρους-, αλλά και σε όλες τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, που αφορούν όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, που πιστοποιούν ότι πράγματι εδώ κάτι αλλάζει ως προς το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, με έμφαση στη μεταποίηση, στην καινοτομία, στην παραγωγή γνώσης, πώς δηλαδή η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μία πραγματική μητρόπολη όσον αφορά την παιδεία, την καινοτομία, τον πολιτισμό.

Αυτές είναι όλες πολύ σημαντικές δράσεις, οι οποίες αλλάζουν τον ίδιο τον χαρακτήρα της πόλης, με μία ατζέντα μέλλοντος, και μας δίνουν πραγματικά μεγάλη αισιοδοξία για τις ουσιαστικές προοπτικές της πόλης.

Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα εν συντομία σε ένα σχέδιο, ένα έργο, ένα όραμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στον δημόσιο διάλογο, όσες φορές έχω επισκεφθεί την Θεσσαλονίκη και όσες φορές έχω έρθει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μιλάμε πάντα για το παρόν και κυρίως για το μέλλον αυτού του μοναδικού -και αναφέρομαι στη μοναδικότητα, με την έννοια ότι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης- εκθεσιακού χώρου, ο οποίος όμως είναι απολύτως σαφές ότι δεν μπορεί πια να πληροί τις προϋποθέσεις σύγχρονων εκθέσεων, ενώ ταυτόχρονα αφήνει και αναξιοποίητες πολλές ευκαιρίες για συνολικές αναπλάσεις, οι οποίες θα προσθέσουν ελεύθερο χώρο και κυρίως χώρο πρασίνου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Γνωρίζετε καλά ότι υπήρχε ένα αρχικό σχέδιο, το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το οποίο είχε, θα έλεγα, τύχει στήριξης αλλά και μιας δικαιολογημένης κριτικής από πολλούς φορείς της πόλης, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εκείνες προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει με τη στήριξη των τοπικών φορέων.

Είμαι, λοιπόν, σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την πρόταση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης: δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, το έργο θα κατασκευαστεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Θα κρατήσουμε, κ. Δήμαρχε, το ίδιο αποτύπωμα εκθεσιακών χώρων το οποίο υπάρχει σήμερα -κάτι παραπάνω από 30.000 τετραγωνικά μέτρα, σε ένα καινούργιο κτήριο όμως-, είναι απολύτως επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες ενός αστικού εκθεσιακού χώρου. Θα υπάρξει πλήρης αναμόρφωση και επισκευή του Βελλιδείου, το οποίο αποτελεί ένα τοπόσημο για την πόλη και πρέπει να διατηρηθεί ως ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο.

Και, ταυτόχρονα, θα υπάρξει μια σημαντική επέκταση του πρασίνου, ώστε όλος ο υπόλοιπος χώρος να μπορεί να γίνει ένα ζωντανό πάρκο που θα συνδεθεί με τις υπόλοιπες ανοιχτές εκτάσεις της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει και στον δήμο ή και στην κεντρική κυβέρνηση τη δυνατότητα να σκεφτεί και τις επόμενες παρεμβάσεις που θέλει να κάνει στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Ενώ, ταυτόχρονα, θα υπάρξει και κατασκευή ενός πάρκινγκ 600 θέσεων, που η πόλη το χρειάζεται πολύ, για να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο της Έκθεσης, αλλά συνολικά οι ανάγκες του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ζητήσω, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, φορείς της πόλης, τη στήριξη σας σε αυτό το σχέδιο. Η κυβέρνηση σας άκουσε και δέχτηκε πολλά από τα επιχειρήματα σας.

Θεωρούμε ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι απλά οικονομικά βιώσιμο, αλλά είναι και ρεαλιστικό και θα μπορέσει να δώσει στην πόλη κάτι το οποίο ελάχιστες άλλες πόλεις διαθέτουν, επιμένω σε αυτό: ένα συνεδριακό κέντρο το οποίο αφενός είναι ταυτισμένο με την ιστορία της πόλης, αφετέρου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Και σε αντίθεση με όλα τα άλλα απρόσωπα και άχρωμα συνεδριακά κέντρα στα οποία σίγουρα έχετε πάει, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στην περιφέρεια, κοντά σε κάποιο αεροδρόμιο, αυτό το εκθεσιακό κέντρο θα έχει πραγματικά έναν άλλο χαρακτήρα.

Το έργο αυτό θα «τρέξει» από το Υπερταμείο, με τις απαραίτητες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ-HELEXPO, προκειμένου να μπορέσει να μετατραπεί σε μια εταιρεία η οποία θα μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική υποδομή.

Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ζητήσω τη στήριξη όλων των τοπικών φορέων, γιατί νομίζω πια ότι έχουμε φτάσει σε έναν κοινό τόπο, να μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση για την πόλη.

Και θέλω να κλείσω, χωρίς να θέλω να προεξοφλήσω, προφανώς, αυτά τα οποία θα πω από το βήμα της ΔΕΘ σε εννιά μέρες από τώρα, με μια γενικότερη αναφορά, η οποία τοποθετεί αυτή τη στιγμή την Ελλάδα και τις προοπτικές της σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και επιτρέψτε μου να το κάνω μέσα από μια σύγκριση.

Σήμερα, σε μια από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση. Οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες: από τη μία ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση, και από την άλλη μία οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας.

Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Άρα, έχουν μία υποχρέωση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, με τους οποίους όλοι πρέπει να συμμορφωνόμαστε, να υλοποιήσουν είτε αυξήσεις φόρων είτε μέτρα περικοπών δαπανών, έτσι ώστε να μειώσουν το έλλειμμά τους.

Και σε αυτή, λοιπόν, τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις αλλά για μειώσεις φόρων και να μη συζητούμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία.

Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όλα αυτά τα ωραία έργα για τα οποία μιλήσαμε -το είπε, αν δεν κάνω λάθος, ο Νίκος Παπαθανάσης- απαιτούν πόρους, απαιτούν χρηματοδότηση. Και αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να είναι είτε εθνική -και θέλω να θυμίσω εδώ την πολύ γενναία αύξηση την οποία κάναμε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- είτε θα είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Διότι μην ξεχνούμε ότι πολλά από αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ -αγαπητέ Απόστολε, θυμάσαι τη διαπραγμάτευση που κάναμε και πόσο αυξημένο είναι το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με αυτό το οποίο ήταν πριν- είτε και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά διαπραγματευτήκαμε για να μπορέσουμε να προσθέσουμε στην οικονομική μας φαρέτρα 36 δισ. ευρώ, τα οποία δαπανούμε προς όφελος των πολιτών.

Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε αντιπαραβολή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τονίζει για ακόμα μία φορά τη μεγάλη -θα έλεγα, καθοριστική- σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής, που απέσπασε την πλειοψηφία με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές που έγιναν πριν από δύο χρόνια, να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της, απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news.

Και θα κλείσω από εκεί που ξεκίνησα: εμείς θα απαντούμε πάντα με τα έργα μας. Και νομίζω ότι οι Θεσσαλονικείς σήμερα γνωρίζουν για πρώτη φορά ότι έχουν απέναντί τους μία κυβέρνηση η οποία μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει τέσσερις απλές κουβέντες: τα είπαμε και τα κάνουμε».