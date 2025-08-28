Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη

Με έμφαση στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), την ολοκλήρωση του μετρό, την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και την αναβάθμιση της υγείας και της εκπαίδευσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για «την καλύτερη απάντηση για την εξέλιξη της πόλης» μέσα από τα έργα που βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη ή προγραμματισμό.Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όλα τα έργα που υλοποιούνται σήμερα ή πρόκειται να γίνουν «δεν έχουν ξαναγίνει στη Θεσσαλονίκη την τελευταία δεκαετία», δίνοντας το στίγμα μιας νέας αναπτυξιακής περιόδου για την πόλη και την Κεντρική Μακεδονία.

