Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά - Από το 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως (vid)

Στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο TikTok σημείωσε ότι «από το 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως».

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ξεκινάει το βίντεο του, αναφέροντας ότι «με νόμο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες μια ακόμα από τις μεγάλες ατυχίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά».

«Από 1η Ιανουαρίου του 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός εξηγεί ότι αυτό σημαίνει πως «όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από τη 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις» και προσθέτει ότι «κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων».

«Τέλος οι συμψηφισμοί, τέλος το ''παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω. Δηλαδή με απλά λόγια: Τέλος η προσωπική διαφορά», καταλήγει ο πρωθυπουργός στο βίντεό του.