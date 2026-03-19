Ο Ανάλγητος

Πώς καταλαβαίνει κανείς ότι βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο; Από το γεγονός ότι η κυβέρνηση τρέχει περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν. Λεπτομέρεια: Μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει την ημερομηνία των εκλογών. Οπότε είναι και ο μόνος που ξέρει πότε να δώσει εντολή στους αθλητές του να ξεκινήσουν την προθέρμανση. Η προσοχή μου, λοιπόν, πέφτει σε δύο γεγονότα: Στη μετατόπιση της κυβερνητικής γραμμής απέναντι στους «ραντιέρηδες των τραπεζών», για να θυμηθούμε και τον Ανδρέα και στην επιχείρηση «λουκέτο στα παράνομα τζαμιά». Στα «άλλα» ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Κώστας Μπακογιάννης για τον Δήμο της Αθήνας.

Η Αρκαδία «πανηγυρίζει» για το γεγονός ότι ένα δικό της παιδί, γέννημα θρέμμα της αρκαδικής γης, μπορεί να είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δια περιπάτου και μάλιστα με υπερκομματική στήριξη. Ο λόγος για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος με τον χειρισμό της διαγραφής του από τον Νίκο Ανδρουλάκη κέρδισε τις καρδιές των κανονικών ανθρώπων. Δεν θα τον στηρίξει ο άλλοτε φίλος του Νίκος; Πρώτον δεν το πιστεύω, ότι ο Νίκος θα θελήσει να μείνει στην Ιστορία ως μικρόψυχος. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε αν την κρίσιμη ώρα ο Νίκος θα είναι στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ. Τρίτον, ο Οδυσσέας έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, είναι πλέον σε μια άλλη σφαίρα.

Πλησιάζει η ώρα των εκλογών. Ο πολιτικός χρόνος είναι διαφορετικός από τον χρόνο που έχουμε μάθει να μετράμε οι υπόλοιποι θνητοί. Ο χρόνος των πολιτικών είναι σχετικός. Άλλοτε μια ώρα μοιάζει με μια στιγμή και άλλοτε με αιωνιότητα. Ο χρόνος των εκλογών μπορεί να μην είναι αύριο ή σε ένα μήνα. Μετά τον Σεπτέμβριο, όμως, κάθε μέρα θα είναι πιθανή για την προκήρυξη των εκλογών. Ούτε θα βρεθεί κάποιος να κατηγορήσει τον Πρόεδρο Κυριάκο ότι δεν θα έχει ολοκληρώσει την τετραετία. Από τον Σεπτέμβριο και μετά ο χρόνος μέχρι το τέλος της τετραετίας θα νοείται ως μια στιγμή. Είτε λοιπόν οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο, είτε τον Οκτώβριο, είτε τον Ιούνιο του 2027, θα είναι το ίδιο και το αυτό. Υπό αυτήν την έννοια βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.

Μετά από αυτήν τη μακρά και βασανιστική εισαγωγή, επιτρέψτε μου να μπω στο «ζουμί»! Λοιπόν! Μετά από τη στροφή της κυβέρνησης κατά των «κακών τραπεζιτών» που πήραν τα σπίτια των πολιτών, ξεκινάει η εκστρατεία για το κλείσιμο των παράνομων λατρευτικών χώρων. Χαρτογραφούνται, δηλαδή, τα τζαμιά που λειτουργούν χωρίς άδεια. Ήδη έχουν κλείσει τρία «παράνομα τζαμιά», δύο στα Κάτω Πατήσια και ένα στον Άγιο Παντελεήμονα. Και για να είμαστε δίκαιοι, η κυβέρνηση έχει δώσει άδειες για νόμιμα τζαμιά. Το υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει 13 άδειες, με τις 12 να αφορούν την Αττική και την Βοιωτία. Το ότι λειτουργούν παράνομα τζαμιά δίπλα σε νόμιμα δεν είναι μια καινούργια ιστορία. Τώρα όμως αποφασίζεται να μπει ένα τέλος.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, χτυπάει τις ευαίσθητες χορδές ενός συντηρητικού κοινού που βρίσκεται δεξιότερα της ΝΔ. Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα! Υπάρχει, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Κι εδώ έρχεται η κυβέρνηση για να ξεδιπλώσει το αφήγημά της, ότι βάζει τάξη σε ένα ζήτημα που πολλές κυβερνήσεις δεν τόλμησαν να ακουμπήσουν.

Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παγώνει προσωρινά τις αιτήσεις ασύλου που έχουν υποβάλει Ιρανοί και βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας. Πρόκειται για 196 Ιρανούς που ερευνώνται για ενδεχόμενες σχέσεις με το καθεστώς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δώσει προς τα έξω ένα κλίμα νίκης, ενότητας και σύμπνοιας, «πατώντας» στη συμμετοχή 150.000 μελών στη ψηφοφορία για τους συνέδρους. Είναι τέτοια η σύμπνοια που ο κάθε δελφίνος δίνει δεύτερο τον εαυτό του, μετά την αναμφισβήτητη πρωτιά του Νίκου. Αυτό θα έλειπε! Να αμφισβητούν ότι ο Νίκος ελέγχει το συνέδριο. Αν θέλει τους δέχεται. Το απέδειξε, άλλωστε, με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μαζί με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη θα λάβουν μέρος στη Σύνοδο Κορυφής. O πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους ηγέτες στην Ευρώπη που ζήτησε μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, ενώ η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους κόλπους της ΕΕ είναι εκρηκτική. Και αυτό γιατί υπάρχουν αυξημένες πιέσεις από πολλά κράτη μέλη που ζητούν γρήγορες παρεμβάσεις και χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν αναζωπυρωθεί ο πληθωρισμός. Το τελευταίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, οπότε η συζήτηση είναι για νέα επιδόματα. Να πέσουν, δηλαδή, χρήματα από τον ουρανό.

Γράφουν και ξαναγράφουν τις λίστες υποψηφίων βουλευτών για τις εκλογές στη ΝΔ προκειμένου το κόμμα να βρίσκεται σε ετοιμότητα και οι υποψήφιοι να έχουν χρόνο να οργανώσουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Ο Κώστας Μπακογιάννης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιος στον δήμο της Αθήνας, «ελαφραίνοντας» την Α’ Αθηνών. Κι εδώ που τα λέμε ένας είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων. Οι βουλευτές είναι πολλοί…

Σιδεροκέφαλος ο νέος αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρις Κουκουλόπουλος! Μεταξύ των καθηκόντων του, είναι και η διαχείριση της «ζούγκλας» την οποία συνειδητά, εμπρηστικά και ανεξέλεγκτα δημιουργεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου όπως έκανε και χθες. Στα αμιγώς πασοκικά πάντως η διαδοχή του Οδυσσέα από τον Πάρι Κουκουλόπουλο δημιουργεί ένα μικρό ζήτημα στον πρόεδρο Νίκο και τους λόγους για τους οποίους θεωρητικά «καθάρισε» τον Αρκά. Ο βουλευτής Κοζάνης - μετά τη δήλωση Γερουλάνου για τη βελόνα – σε συνέντευξή του είχε πει ότι ανέμενε μέχρι τα (περασμένα) Χριστούγεννα την ανάκαμψη σε διαφορετική περίπτωση θα έθετε το θέμα αρχίζοντας από τον πρόεδρο. «Αν μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που κάναμε στη ΔΕΘ… δεν υπάρξει ανάκαμψη, εγώ πρώτος ως Πάρις Κουκουλόπουλος, χωρίς να υπαινίσσομαι κάτι για τον πρόεδρο, θα ρωτήσω τον εαυτό μου ''τι δεν κάνουμε καλά''. Στην συνέχεια θα το θέσω το θέμα σε όλους, αρχικά από τον πρόεδρο και στα όργανα… Πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο καθαρά» έλεγε τον περασμένο Οκτώβριο. Πέρυσι αυτά. Φέτος λέμε άλλα!

Ο Ανάλγητος

Νίκος Ταμπακόπουλος