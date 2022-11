Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή τρομοκρατίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο twitter δηλώνει «συγκλονισμένος και λυπημένος από την είδηση της αποτρόπαιας επίθεσης στην Τουρκία».

Ειδικότερα στην ανάρτηση του αναφέρει ότι είναι «συγκλονισμένος και λυπημένος από την είδηση της αποτρόπαιας επίθεσης στην Τουρκία. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον Πρόεδρο Ερντογάν και στον τουρκικό λαό. Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή τρομοκρατίας».

Shocked and saddened by the news of the heinous attack in Türkiye. I wish a speedy recovery to the wounded and offer my sincere condolences to the families of the victims, to President @RTErdogan and to the Turkish people. Greece unequivocally condemns all forms of terrorism.