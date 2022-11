Τουλάχιστον 6 νεκροί και 53 τραυματίες από την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη

Τουλάχιστον έξι νεκροί και 53 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της έκρηξης που συγκλόνισε το κέντρο της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για έκρηξη με άρωμα τρομοκρατίας. «Τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα δεν θα αιχμαλωτίσουν τον τουρκικό λαό», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «μια αποτρόπαια επίθεση».

Ο Ερντογάν υποσχέθηκε επίσης ότι αυτοί που άσκησαν τρομοκρατία εναντίον του τουρκικού έθνους θα αποτύχουν.

Η έκρηξη σημειώθηκε μπροστά από κατάστημα στον πολυσύχναστο πεζόδρομο της λεωφόρου Ιστικλάλ (Μεγάλη Οδός του Πέραν) στη συνοικία Μπέγιογλου και ασθενοφόρα έσπευσαν επί τόπου. Oι άνθρωποι έφυγαν τρέχοντας από το σημείο της δυνατής έκρηξης, όπως ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα ODA TV, επικαλούμενη πληροφορίες των Αρχών Ασφαλείας μετέδωσε ότι μια γυναίκα ύψους 1,65 περίπου που φαίνεται να τοποθετεί ένα πακέτο- βόμβα στην οδό Ιστικλάλ.

Το τουρκικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσαν ότι τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστά.

Υπάρχουν ωστόσο ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα άτομο να φτάνει μπροστά στο κατάστημα και στη συνέχεια να γίνεται η έκρηξη.

