Μεγάλη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη - Συγκεχυμένες πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη που έγινε σε πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων, ενώ άλλοι έφυγαν τρέχοντας από το σημείο, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, αλλά και βίντεο.

Υπάρχουν αναφορές για 11 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρούς, που δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από τις τουρκικές αρχές.

Η κρατική τηλεόραση TRT και άλλα ΜΜΕ προέβαλαν βίντεο με ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα που κατευθύνονταν στο σημείο της έκρηξης στην οδό Ιστικλάλ.

