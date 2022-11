«Άρωμα τρομοκρατίας» η επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

«Οι προσπάθειες να νικήσουμε την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μέσω της τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα όπως και χθες και όπως θα αποτύχουν ξανά αύριο», είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου, μετά την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη που οδήγησε στο θάνατο 6 ατόμων και στον τραυματισμό ακόμα 53, βάσει του τελευταίου απολογισμού.

Μιλώντας από την Ινδονησία, όπου βρίσκεται για τη διάσκεψη των G20 είπε ότι «οι λαοί μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει», προσθέτοντας ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «μια γυναίκα έπαιξε ρόλο» σε αυτήν.

«Εύχομαι το έλεος του Θεού στους πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στη βομβιστική επίθεση στην οδό Ιστικλάλ. Οι προσπάθειες για την κατάληψη της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους μέσω της τρομοκρατίας δεν θα λειτουργήσουν. Όλα τα στοιχεία θα αποκαλυφθούν και οι δράστες θα τιμωρηθούν» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Όσον αφορά το είδος της επίθεσης σημείωσε πως «θα ήταν λάθος να πούμε ότι πρόκειται αναμφίβολα για τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι αρχικές εξελίξεις και οι αρχικές πληροφορίες από τον κυβερνήτη μου είναι ότι μυρίζει τρομοκρατία».

Turkish President Erdogan on blast in Istanbul:



- 6 people dead, 53 others injured

- Wishing Allah’s mercy on those who lost their lives

- Türkiye not to bow down to terrorism

- All the perpetrators to be identified pic.twitter.com/r75oGEgfev