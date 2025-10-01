Το νέο μεγάλο επενδυτικό «στοίχημα» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Όσο διευρύνεται το ράλι των αγορών, όσο υψηλότερα οδηγούνται οι αποτιμήσεις, τόσο αυξάνεται και ο επενδυτικός… ίλιγγος. Είναι άλλο να φοβάσαι ότι θα πέσεις από τα δύο μέτρα και άλλο από τα εκατό. Για τις «Κασσάνδρες», η μανία για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα… καραβάνια αρχάριων επενδυτών που κυνηγούν το εύκολο χρήμα, επαναφέρουν μνήμες από το καλοκαίρι του 1999 και τη χρηματιστηριακή κρίση που ακολούθησε και βύθισε για χρόνια τις αγορές στην εσωστρέφεια και τον φόβο.

Υπάρχει, ωστόσο, μία θεωρία που λέει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο ήρθε για να μείνει αλλά και θα εξελίσσεται διαρκώς, δημιουργώντας νέα πεδία ανάπτυξης, στα οποία θα ποντάρουν οι επενδυτές και κάπως έτσι θα συνεχίσει να συντηρείται το μεγάλο χρηματιστηριακό ράλι.

Με άλλα λόγια, μερίδα αναλυτών εκτιμά πως οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών μπορούν να ανέβουν περαιτέρω χωρίς τον κίνδυνο «φούσκας», γιατί βρισκόμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια της τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται.

Ένα από τα νέα πεδία ανάπτυξης που απασχολούν ήδη τους αναλυτές είναι η Edge AI. Το «next big thing» που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές στις τάξεις των επενδυτών. Πρόκειται για την Τεχνητή Νοημοσύνη που εκτελεί μοντέλα και επεξεργάζεται δεδομένα στο άκρο του δικτύου, λ.χ. σε μία έξυπνη συσκευή, αντί να στέλνονται τα δεδομένα σε κάποιο cloud. Είναι, δηλαδή, η AI που χρησιμοποιεί αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και μοντέλα Tεχνητής Nοημοσύνης, τα οποία τρέχουν τοπικά, απευθείας σε συσκευές, όπως smartphones, ρομποτικά συστήματα, αυτόνομα οχήματα, κάμερες ασφαλείας κ.ά.

Και αν τους τελευταίους μήνες η Oracle έχει σημειώσει επιδόσεις παρόμοιες με της φούσκας των dotcom, με τη μετοχή της να κερδίζει 98% σε διάστημα έξι μηνών, αξιοποιώντας στο έπακρο τις αυξανόμενες ανάγκες για υπηρεσίες cloud, η Edge AI έρχεται να ανατρέψει τα καθιερωμένα.

Για πολλούς, η Edge AI είναι το επόμενο «σύνορο» της τεχνολογίας και οι επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν σε αυτό το πεδίο θα γίνουν οι αγαπημένες των επενδυτών. Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, η αγορά ημιαγωγών Edge AI εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί δραματικά στα επόμενα χρόνια – σχεδόν να πενταπλασιαστεί - για να φτάσει στα 143 δισ. δολάρια έως το 2034, από 31 δισ. δολάρια σήμερα.

Θα μπορούσε μάλιστα να μεγαλώσει ακόμα πιο γρήγορα και να γίνει 3,37 φορές μεγαλύτερη από την αγορά των ημιαγωγών για υπηρεσίες cloud έως το 2032.

Η Edge AI θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αλλαγή της καθημερινότητας του ανθρώπου και παράλληλα θα φέρει αλλαγές στην ίδια τη βιομηχανία. Όσο για τις αποτιμήσεις, είναι πολύ πιθανό κλάδοι όπως η ρομποτική και οι κβαντικοί υπολογιστές να φέρουν ανατροπές τις οποίες έχουμε δει μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής για τις επόμενες δεκαετίες. Και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή.

Εφαρμογές και… μετοχές της Edge AI

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός αυτόνομου οχήματος. Εφαρμογές όπως η αναγνώριση πεζών, σημάτων ή/και εμποδίων θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, καθώς τα μοντέλα θα τρέχουν τοπικά και όχι σε κάποιο cloud. Οι έξυπνες κάμερες στα αεροδρόμια θα αναγνωρίζουν πρόσωπα χωρίς να στέλνουν τις φωτογραφίες στο cloud και οι έξυπνοι αισθητήρες στα εργοστάσια θα εντοπίζουν βλάβες επί τόπου.

Η σημασία της Edge AI έγκειται στο γεγονός ότι οι αποφάσεις των έξυπνων συσκευών θα λαμβάνονται άμεσα, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα θα παραμένουν στις συσκευές και δεν θα ανεβαίνουν στο cloud, ενώ είναι επίσης κρίσιμο ότι αυτόνομα οχήματα, ρομπότ και κάθε λογής μηχανή τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργεί ακόμα και όταν δεν υπάρχει καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ενδεικτικά, δύο από τις μετοχές που «εισπράττουν» το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο είναι οι Ambarella και Lattice. Η Ambarella, εταιρεία που σχεδιάζει τσιπάκια για Edge AI, έχει δει τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 64% το τελευταίο εξάμηνο, ενώ ο τίτλος της Lattice καταγράφει κέρδη 46% στο τελευταίο τρίμηνο.