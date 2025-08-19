Κυρ. Μητσοτάκης: Στις 14:00 η τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 14:00 θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, στις 12:30 θα έχει τηλεδιάσκεψη για το ίδιο θέμα με τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή (17/08) ο πρωθυποθργός συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, όπου οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως τονίστηκε, η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.