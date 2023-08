Τουρκοκύπριοι εναντίον ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με φόντο την πρόκληση των Τουρκοκύπριων που επιτέθηκαν κατά μελών του ΟΗΕ στη «νεκρή ζώνη», στα κατεχόμενα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για τις απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), στην περιοχή της Πύλας. Ελλάδα και Κύπρος είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

ΟΗΕ, ΗΠΑ και ΕΕ καταγγέλλουν τους Τουρκοκυπρίους για έγκλημα διεθνούς δικαίου

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι διεθνές αντιδράσεις για τα επεισόδια κατά των ανδρών του ΟΗΕ στη «νεκρή ζώνη» από τους Τουρκοκυπρίους. Ευρώπη, ΗΠΑ και ΟΗΕ τα καταδίκασαν, ενώ οι πρεσβείες Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Γαλλίας ζήτησαν επιτακτικά από την τουρκική πλευρά να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, στην κοινή ανακοίνωσή τους οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας καταδίκασαν τα επεισόδια και κάλεσαν επιτακτικά την τουρκική πλευρά να διακόψει άμεσα το παράνομο οδικό έργο και να συμμορφωθεί με το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ (2674).

Όπως αναφέρουν:

«Η βρετανική Ύπατη Αρμοστεία, η Γαλλική Πρεσβεία και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την έναρξη μη εξουσιοδοτημένης κατασκευής δρόμου, που οδηγεί από τα βόρεια στη ζώνη ασφαλείας που οριοθετείται από τον ΟΗΕ στο δικοινοτικό χωριό Πύλα και για τις αναφορές για επιθέσεις από τουρκοκυπριακές δυνάμεις σε Ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών.

Καταδικάζουμε τις επιθέσεις κατά των Ειρηνευτών του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από το προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί. Οι απειλές για την ασφάλεια των Ειρηνευτών του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την ειρηνευτική εντολή του. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι αυτές οι ενέργειες συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη υπέβαλαν πρόταση για την αντιμετώπιση των τουρκοκυπριακών ανησυχιών στην περιοχή».

⚠️ 1/2 Statement on the situation at Pyla from the British High Commission, US Embassy & French Embassy in #Cyprus pic.twitter.com/c7RbKfdr6d — UK in Cyprus (@UKinCyprus) August 18, 2023

Υπενθυμίζεται ότι με χθεσινή ανακοίνωσή του ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε πως «πρόκειται για σοβαρότατη παραβίαση του status quo» και πρόσθεσε ότι «η Κυπριακή Κυβέρνηση εργάζεται προς αποτροπή του εν λόγω τουρκικού σχεδιασμού σε συνεργασία με Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ΕΕ και την UNFICYP, καθώς και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Μπουλντόζες χρησιμοποίησαν οι Τουρκοκύπριοι

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί και Τουρκοκύπριοι στρατιώτες με πολιτικά ρούχα, επιτέθηκαν σε μέλος της ειρηνευτικής δύναμης, τον γρονθοκόπησαν και επιτέθηκαν σε άλλα δέκα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σπρώχνοντάς τα με τη βία και με κλωτσιές.

Οι Τουρκοκύπριοι μάλιστα χρησιμοποιώντας μπουλντόζα απομάκρυναν όχημα της ειρηνευτικής δύναμης που βρισκόταν στο σημείο για να εμποδίσει τις μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή, την κατασκευή δρόμου εντός της «νεκρής ζώνης».

Pile'de BM Barış Gücü'ne ait araçlar, bu şekilde zarar verilerek dozerlerle çekildi! pic.twitter.com/wNGhPMFUaW — Özgür Gazete Kıbrıs (@KibrisOzgur) August 18, 2023

UNFICYP: «Σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο»

Αμέσως μετά τα επεισόδια σε ανακοίνωσή της η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου, (UNFICYP) καταδίκασε το περιστατικό εναντίον μελών της, καθώς και οχημάτων της, τονίζοντας ότι η αποστολή παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

«Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών και η πρόκληση ζημιών στην περιουσία των Ηνωμένων Εθνών είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο που θα διωχθούν στον μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος», προστίθεται στην ανακοίνωση και τονίζεται ότι:

«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσία που έχει η αποστολή, με βάση την εντολή της, εντός της, να αποφεύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να αποσύρει όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη αμέσως»

ΥΠΕΞ: «Πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας»

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης πλησίον της Πύλας», ανέφερε και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κύπρο και την απόπειρα των κατοχικών δυνάμεων να δημιουργήσουν τετελεσμένα επί του πεδίου.

«Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας», τονίζει.

«Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει: «Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού».

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Καταδίκες από Μισέλ και Μπορέλ

Την επίθεση που δέχθηκαν σήμερα το πρωί άνδρες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από Τουρκοκύπριους στη «νεκρά ζώνη» στην Πύλα, όταν πήγαν να παρεμποδίζουν της παράνομες εργασίες που διεξάγονται στην περιοχή, καταδίκασε τόσο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, όσο και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση κατά της αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο από Τουρκοκυπριακό προσωπικό στην Πύλα σήμερα. Η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και η αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα. Παραμένω σε επαφή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον απόηχο των γεγονότων στην Κύπρο.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers' safety & deescalating the situation must remain a priority.



In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi — Charles Michel (@CharlesMichel) August 18, 2023

«Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση κατά της UNFICYP από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς. Καλούμε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσιοδοτημένη αρχή της αποστολής στην ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ και να συνεχίσει τις προσπάθειες για μια ικανοποιητική πορεία στην περιοχή της Πύλας» ανέφερε ο κ. Μπορέλ σε ανάρτηση στο Twitter.

The EU condemns the assault on UNFICYP @UN_CYPRUS by personnel from the Turkish Cypriot side. We call on Turkish Cypriot side to respect the mission’s mandated authority in the UN buffer zone &resumption of work on agreeable way forward in the Pyla/Pile area. I called FM @ckombos — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 18, 2023

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) στην Κύπρο, το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της Νεκρής Ζώνης κοντά στο χωριό Πύλα, όπου οι ειρηνευτές των παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες στην περιοχή.

Για το περιστατικό, η ανακοίνωση η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρει τα εξής:

«Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της νεκρής ζώνης κοντά στην Πύλα, καθώς οι ειρηνευτές του ΟΗΕ εμπόδιζαν μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή.

Οι απειλές κατά της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές στην περιουσία του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα διωχθεί στο ακέραιο.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντεταλμένη εξουσία της αποστολής εντός της νεκρής ζώνης του ΟΗΕ, να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να αποσύρει αμέσως όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από τη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ.

Η αποστολή παρακολουθεί στενά την κατάσταση, και παραμένει δεσμευμένη να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Σημειώνεται ότι το λεγόμενο «υπουργείο Εξωτερικών» του ψευδοκράτους ανακοίνωσε πριν από λίγα 24ωρα ότι το οδικό έργο για το οποίο βρίσκονται συνεργεία των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή 'Αρσους - Πύλας, μήκους 11,6 χιλιομέτρων, μέσα στη νεκρή ζώνη, θα προχωρήσει, για ανθρωπιστικούς και οικονομικούς λόγους.

Η Κύπρος καταδικάζει τα επεισόδια στη Νεκρή Ζώνη

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τα οργανωμένα επεισόδια που προκάλεσαν σήμερα το πρωί οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πύλας και την απαράδεκτη επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Οι απειλές κατά της ασφάλειας ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστέες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως ορθά αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης. Η Κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, Μόνιμα Μέλη του ΣΑ, την ΕΕ, την Ελληνική Κυβέρνηση και με την ηγεσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών», επισημαίνει ο κ. Λεπινιώτης.