Τις «απαράδεκτες επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων» εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, καταδίκασε απερίφραστα το ελληνικό ΥΠΕΞ κάνοντας λόγο για απόπειρα των κατοχικών δυνάμεων να δημιουργήσουν τετελεσμένα επί του πεδίου.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίων των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης πλησίον της Πύλας.

Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας.

Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις».

Την επίθεση που δέχθηκαν σήμερα το πρωί άνδρες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από Τουρκοκύπριους στη «νεκρά ζώνη» στην Πύλα, όταν πήγαν να παρεμποδίζουν της παράνομες εργασίες που διεξάγονται στην περιοχή, καταδίκασε τόσο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, όσο και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση κατά της αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο από Τουρκοκυπριακό προσωπικό στην Πύλα σήμερα. Η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και η αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα. Παραμένω σε επαφή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον απόηχο των γεγονότων στην Κύπρο.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers' safety & deescalating the situation must remain a priority. In contact w/ @Christodulides , following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi

«Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση κατά της UNFICYP από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς. Καλούμε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσιοδοτημένη αρχή της αποστολής στην ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ και να συνεχίσει τις προσπάθειες για μια ικανοποιητική πορεία στην περιοχή της Πύλας» ανέφερε ο κ. Μπορέλ σε ανάρτηση στο Twitter.

The EU condemns the assault on UNFICYP @UN_CYPRUS by personnel from the Turkish Cypriot side. We call on Turkish Cypriot side to respect the mission’s mandated authority in the UN buffer zone &resumption of work on agreeable way forward in the Pyla/Pile area. I called FM @ckombos