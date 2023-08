Μισέλ: Καταδικάζουμε την επίθεση Τουρκοκυπρίων σε άνδρες του ΟΗΕ στη «νεκρή ζώνη»

Την επίθεση που δέχθηκαν σήμερα το πρωί άνδρες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από Τουρκοκύπριους στη «νεκρά ζώνη» στην Πύλα, όταν πήγαν να παρεμποδίζουν της παράνομες εργασίες που διεξάγονται στην περιοχή, καταδίκασε ο Πρόεδρος του ΕυρωπαΙκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση κατά της αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο από Τουρκοκυπριακό προσωπικό στην Πύλα σήμερα. Η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και η αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα. Παραμένω σε επαφή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον απόηχο των γεγονότων στην Κύπρο.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers' safety & deescalating the situation must remain a priority.



In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi