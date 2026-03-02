Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοτάκης στην τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή τόνισε πως πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση συζητήθηκαν και τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

