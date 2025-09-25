Κυρ. Μητσοτάκης προς Συρία: Ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών

Μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών της Συρίας έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε με τον μεταβατικό ηγέτη της χώρας, Αχμέντ αλ Σαράα.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον κ. Μητσοτάκη να σημειώνει την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου» ανέφερε το γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού σε σχετική ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα και οι επαφές Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Al-Khalid Al-Sabah, τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al Jaber, τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC) Ronald Lauder και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις.

Την Παρασκευή, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres.

Στις 11.45 ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.