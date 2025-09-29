Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

«Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συγχαρητήρια ανάρτησή του προς την Μάια Σάντου για την «επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη:

«Συγχαίρω θερμά τον Πρόεδρο @sandumaiamd και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη»