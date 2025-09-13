Κυρ. Μητσοτάκης για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα: «Κάτι αλλάζει στην Αθήνα»

Με βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην πρωτεύουσα από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και Τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.

«Όσοι βγείτε να περάσετε καλά και να θυμάστε: Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι με ασφάλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρινίζει ο πρωθυπουργός, «ο στόχος είναι σαφής: Θέλουμε να γυρίζετε σπίτι σας με ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία. Δεν θέλουμε να παίρνετε το αυτοκίνητο, ειδικά όταν έχετε πιεί».

(Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το TikTok)