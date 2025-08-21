Κυρ. Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από τον θάνατο του Απ. Βεσυρόπουλου - Άξιος συνεργάτης και αγαπητός πολιτικός

Συγκλονισμένος δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία 59 ετών.

Στη συλλυπητήρια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν «άξιο συνεργάτη και αγαπητό πολιτικό», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους.