Δηλώσεις Κυρ. Μητσοτάκη - Μέτσολα

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να ξαναδιαβάσουμε την έκθεση Ντράγκι για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος, αυτή τη σταδιακή και μερικές φορές όχι τόσο εμφανή από έτος σε έτος μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και φυσικά να ξαναδιαβάσουμε τις συστάσεις και τις προτάσεις για το πώς αυτή η πορεία μπορεί να αντιστραφεί. Για μένα οι προτεραιότητες είναι πολύ σαφείς: χρειαζόμαστε όπως είπε και η κ. πρόεδρος απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη μείωση της ανταγωνιστικότητας.

Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του υψηλού κόστους της ενέργειας, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, περισσότερες διασυνδέσεις, έλεγχος της αγοράς από έναν Ευρωπαίο ρυθμιστή. Αυτές είναι απαραίτητες προτεραιότητες σε συνδυασμό με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ που παρέχουν σήμερα πιο φτηνή ενέργεια από ό,τι στο παρελθόν. Αυτές είναι προτεραιότητες και πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ενιαία αγορά κεφαλαίου και επενδύσεων. Χρειαζόμαστε κλίμακα ως προς τις κεφαλαιακές επενδύσεις προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούνται στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Και βέβαια η κορωνίδα όλων αυτών είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προκλήσεις με τρόπο συνεκτικό και να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες και ομοφωνίες προκειμένου αυτό να γίνει πράξη.

Η Ελλάδα καταφέρνει σήμερα σε αυτό το περιβάλλον να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να αναπτύσσεται έχοντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται λιγότερο στην κατανάλωση και στα δανεικά και περισσότερο στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.