Κυρ. Βελόπουλος: Θα ήθελα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (vid)

Την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε πως επιθυμεί ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Μιλώντας στο One TV, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε: «Δεν είναι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι... Αυτά πείτε τα στον Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ στους άλλους του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούν για Ευρώπη. Δεν είναι φίλοι μας, το λέω συνεχώς: Ουδείς φίλος, τέλος».

Σε εκείνο το σημείο, ο κ. Βελόπουλος ρωτήθηκε για το αν θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα, απαντώντας: «(Ναι) θα ήθελα να φύγουμε από την ΕΕ, έτσι όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τη θέλω. Προτιμώ, εντός εισαγωγικών, να είμαι στο άρμα των Αμερικανών, της Ρωσίας ή της Κίνας παρά να είμαι σε αυτό το άρμα που ούτε στρατό διαθέτει, ούτε βούληση έχει και το χειρότερο είναι πως κάνει πόλεμο με τη Ρωσία (...) Δεν έχουμε κοινό νόμισμα, δεν είναι νόμισμα το ευρώ.»

Ολοκληρώνοντας τη σκέψη του, χαρακτήρισε το ευρώ ως μηχανισμό γερμανικής κυριαρχίας.

«Το ευρώ είναι ένα εργαλείο της Γερμανίας να αλώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το πέτυχε η Γερμανία. Μας έχει αλώσει επί δεκαετίες», τόνισε. Μάλιστα, απέρριψε την ιδέα ότι η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, λέγοντας: «Με βάση το πρόγραμμα που κάνουν στα εξοπλιστικά, όλα τα όπλα παράγονται από τη Γερμανία. […] Θα γίνει ο καλύτερος πωλητής, dealer».

Δείτε το βίντεο: