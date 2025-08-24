Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: Έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική εξαπάτησης

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης -ΠΑΣΟΚ για τα πλεονάσματα και την φορολογία μετά τον εβδομαδιαίο απολογισμό του πρωθυπουργού, με τις κυβερνητικές πηγές να σχολιάζουν ότι το ΠΑΣΟΚ άφησε τρία αναπάντητα ερωτήματα μετά τη (μη) απάντησή του.

«Με πιο απλά λόγια, 3 ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων» σημειώνουν.

Π. Μαρινάκης σε ΠΑΣΟΚ: Μήπως ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του ανακάλυψαν λεφτόδεντρα;

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, έθεσε τρία ερωτήματα προς το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστα Τσουκαλά, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα», λέγοντας πως πρόκειται για συνειδητά ψέματα σχετικά με τα πλεονάσματα και τη φορολόγηση των πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση από το 2019 έχει προχωρήσει σε 72 μειώσεις ή καταργήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, όπως στον ΕΝΦΙΑ, στον φόρο εισοδήματος και στις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ «δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φορολογικός συντελεστής», με μοναδική εξαίρεση τον ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών, που θα εφαρμοστεί από το 2026.

Απαντώντας ακόμη, στην κριτική για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, σημείωσε ότι είναι φυσικό αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας, της ανάπτυξης της οικονομίας και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

«Ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής γνωρίζει πως γίνεται να μειώνονται οι φόροι και να αυξάνονται τα έσοδα», πρόσθεσε.

Ενώ διερωτάται «πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους;» και καλεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντήσει «από πού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά»,

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα «λεφτόδεντρα» που υποσχόταν. Μήπως τα «ανακάλυψε» ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του;», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

«Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τα πειράματα πολιτικών καιροσκόπων», τονιζει, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στη μεσαία τάξη, στη μείωση της ανεργίας και στη μόνιμη στήριξη της κοινωνίας.