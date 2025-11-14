Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι από τους ισχυρότερους στρατηγικούς συμμάχους των ΗΠΑ

Εύσημα στην Ελλάδα απέδωσε για μια ακόμα φορά η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τονίζοντας τη σημασία που δίνει η ίδια και η Ουάσινγκτον στη συνεργασία με την Αθήνα και εστιάζοντας στον κρίσιμο ρόλο που έχει η Ελλάδα στον ενεργειακό σχεδιασμό των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks, η Αμερικανίδα αξιωματούχος υπογράμμιζε πως «η Ελλάδα είναι από τους ισχυρότερους στρατηγικούς συμμάχους των ΗΠΑ» και πρόσθεσε πως η πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες.

Η κ. Γκίλφοϊλ μίλησε για την πρόσφατη ενεργειακή συμφωνία για έρευνες υδρογονανθράκων που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα και σημείωσε πως «εστιάζουμε στα θέματα που είναι σημαντικά ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει κυριαρχία στην ενέργεια και να υπάρξουν διμερείς σχέσεις».

«Δέστε τις ζώνες σας γιατί τώρα απογειωνόμαστε» είπε για το μέλλον της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουμε τα πρότζεκτ ενέργειας, εμπορίου, άμυνας. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία με τους Έλληνες πλοιοκτήτες, εφοπλιστές» τόνισε.

Μιλώντας για το λιμάνι του Πειραιά και το μήνυμα που έστειλε για την παρουσία της κινεζικής COSCO σε τηλεοπτική συνέντευξη της που μεταδόθηκε την Πέμπτη, η κ. Γκίλφοϊλ είπε «εξετάζω νέες ευκαιρίες για να συνεργαστούμε για το λιμάνι του Πειραιά περαιτέρω.

Η Ελλάδα και η Ανατολική Μεσόγειος είναι πολύ σημαντική και έχω και τη στήριξη του (υπουργού [Περιβάλλοντος και Ενέργειας) Σταύρου Παπασταύρου. Εδώ και δέκα μήνες ετοιμάζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν θέματα, δεσμεύσεις, αμερικανικές εταιρείες» συμπλήρωσε.