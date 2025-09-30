Κικίλιας: Προχωρούμε σε σχέδιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

Στη δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου δράσης, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία, αποφάσισαν να προχωρήσουν το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΕΣΑμεΑ, οι εκπρόσωποι των λιμένων και οι ακτοπλοϊκές εταιρίες, σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Κεντρικός άξονας του πλαισίου δράσης είναι η κατάρτιση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους όσοι εργάζονται στην ακτοπλοΐα (ναυτικούς, προσωπικό λιμένων, στελέχη ναυτιλιακών πρακτορείων και γραφείων κλπ), με σκοπό τη συνεχή κατάρτισή τους, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μετακίνηση και η ουσιαστική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

«Προχωρούμε σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με βασικό άξονα την εκπαίδευση, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν πραγματικά ισότιμη πρόσβαση στα λιμάνια και στα πλοία. Στόχος μας είναι να καταρτιστούν όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με το επιβατικό κοινό, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια και σεβασμό στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου για μια ακτοπλοΐα χωρίς αποκλεισμούς και στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, συνδιαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης που ενισχύει την κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας και υπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες».