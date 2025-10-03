Το ΚΙΣΕ καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με ανακοίνωση του εκφράζει τη θλίψη και τον αποτροπιασμό των Ελλήνων Εβραίων για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ, που στοίχισε τη ζωή των Adrian Daulby και Melvin Cravitz και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων μελών της Εβραϊκής κοινότητας, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας της Εβραϊκής θρησκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωσε του ΚΙΣΕ:

«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τη θλίψη και τον αποτροπιασμό των Ελλήνων Εβραίων για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ, που στοίχισε τη ζωή των Adrian Daulby και Melvin Cravitz και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων μελών της Εβραϊκής κοινότητας, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας της Εβραϊκής θρησκείας.

Η επίθεση αυτή δεν αφορά μόνο στους Εβραίους. Είναι μια επίθεση που στόχο έχει να προκαλέσει ξανά τον τρόμο στην Ευρώπη, στην ελεύθερη κοινωνία των πολιτών, με στόχο αθώους Ευρωπαίους πολίτες εβραϊκού θρησκεύματος.

Το ΚΙΣΕ έχει επανειλημμένα τονίσει, ότι όταν η ρητορική μίσους εναντίον των Εβραίων γίνεται ανεκτή, αναπόφευκτα μετατρέπεται σε άσκηση βίας που καταλήγει σε στυγνές δολοφονίες. Η έξαρση βίας εναντίον εβραϊκών στόχων σε ολόκληρη την Ευρώπη απαιτεί άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες από τους θεσμούς για την προστασία όλων των Ευρωπαίων πολιτών και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήρια του Ελληνικού Εβραϊσμού στις οικογένειες των θυμάτων και στην εβραϊκή κοινότητα της Μ. Βρετανίας».