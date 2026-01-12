Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η «τεχνική λύση» δεν θα ήταν αναγκαία εάν είχαν προηγηθεί προετοιμασίες για «στοιχεία» που θα μπορούσαν να ελεγχθούν πραγματικά, όπως το Κτηματολόγιο, οι χάρτες, τα υπόβαθρα, οι βάσεις δεδομένων των ζώων κ.ά. είπε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καργιώτης (10/2025-6/2026) κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως είπε ο κ. Καργιώτης, η λεγόμενη τεχνική λύση «ήτανε και να εφαρμοστεί προσωρινά και βραχυχρόνια».

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν όμηρος ιδιωτικών εταιρειών, ο κ. Καργιώτης είπε: Δεν θα έλεγα όμηρος αλλά είχε εξαρτήσεις από τεχνικούς συμβούλους και ιδιώτες, τις οποίες προσπαθήσαμε να τις περιορίσουμε και να κάνουμε τον οργανισμό όσο γίνεται πιο αυτοδύναμο.

Σε ακόλουθη ερώτηση εάν «το καταφέρατε;» απάντησε «Όχι. Πολύ λίγο..».

Παράλληλα, ο κ. Καργιώτης είπε ότι η "ΓΑΙΑ Επιχειρείν" δεν χρειαζόταν, και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ «μπορούσε να κάνει μόνος του τη δουλειά».