«Καρφιά» Σκέρτσου για Τσίπρα - Βαξεβάνη: Αυτοί που καθύβριζαν τον Κ. Μητσοτάκη σχεδόν ως «ολετήρα» της χώρας, πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα

Με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Κώστα Βαξεβάνη και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα αποσπάσματα που δημοσίευσε ο εκδότης του «Documento» από το επερχόμενο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, έκανε ένα δηκτικό σχόλιο στο Facebook «φωτογραφίζοντας» τους δύο άνδρες αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτοί που καθύβριζαν επί σχεδόν μια δεκαετία τον Κ. Μητσοτάκη σχεδόν ως «ολετήρα» της χώρας, πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα μεταξύ τους και οδηγούνται από διάσπαση σε διάσπαση», σχολίασε ο κ. Σκέρτσος.

Πλήρης αποκάλυψη του ψεύδους και μαζί κατάρρευση της ψευδολογίας.

Ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για όλους μας ότι η πολιτική οφείλει να χτίζεται πάνω στην θετική και ρεαλιστική πρόταση με στόχο να αλλάζουν προς το καλύτερο οι ζωές όλων μας. Και όχι πάνω στο πολιτικό μίσος και τα ωμά ψέμματα για τον αντίπαλό σου.

Δικαιώνεται ο εκδοτικός οίκος Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα - Αποσύρονται άμεσα τα αποσπάσματα

Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που υπέβαλε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, που στρεφόταν κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media, σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε προσωρινή διαταγή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προβλέπει:

άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου

απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

την απαγόρευση αναπαραγωγής, διανομής, εμπορίας και εκμετάλλευσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

Λίγο μετά, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο εκδότης της εφημερίδας Documento, Κώστας Βαξεβάνης, μετά τη δικαίωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη».

Με ανάρτησή του αναφέρει πως «κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει δια του εκδοτικού του, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας», ενώ καλεί τον κ. Τσίπρα να στείλει να τον συλλάβουν, καθώς όπως λέει «δεν μπορώ να λειτουργήσω ενάντια στη δημοσιογραφία και το Σύνταγμα».