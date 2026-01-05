«Καρφιά» Κ. Μπακογιάννη σε Δούκα: Λύστε τα μόνοι σας, όχι στην πλάτη της Αθήνας

Αιχμές κατά του Χάρη Δούκα αναφορικά με τη σημερινή συνεδρίαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου άφησε μέσω ανάρτησής του ο Κώστας Μπακογιάννης, υπογραμμίζοντας πως η παράταξή του θα απέχει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μπακογιάννη:

Η Αθήνα έχει σοβαρά προβλήματα και χρειάζεται σοβαρή διοίκηση.

Το σημερινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς, δεν αφορά την πόλη, αλλά εσωτερικές αναταράξεις της παράταξης που διοικεί τον δήμο.

Όταν παραιτήσεις, τακτικισμοί, “επαγγελματικοί λόγοι” και εσωκομματικές ισορροπίες μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε κάτι δεν πάει καλά με τις προτεραιότητες.

Ο Δήμος Αθηναίων δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως παράρτημα κομματικών εξελίξεων.

Γι’ αυτό δεν θα συμμετάσχουμε.

Όχι από αδιαφορία, αλλά από σεβασμό στην Αθήνα.

Εμείς θα είμαστε παρόντες σε κάθε συνεδρίαση που αφορά στην καθημερινότητα των Αθηναίων, τη λειτουργία της πόλης και τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

Τα εσωτερικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ ας τα λύσουν εκείνοι που τα δημιούργησαν και σίγουρα όχι εις βάρος της πόλης.