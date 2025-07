«Καμιά Γη» για τους ερυθροναζί που κυνηγούν Εβραίους

Το χθεσινό επεισόδιο στο λιμάνι της Σύρου, όπου ομάδα δήθεν «αντιιμπεριαλιστών» επιτέθηκε φραστικά σε Ισραηλινούς τουρίστες, φωνάζοντας συνθήματα μίσους και τελικά εμπόδισε το κρουαζιερόπλοιο, είναι σημείο καμπής για τη στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στον διογκούμενο αντισημιτισμό.

Οι εγχώριοι ερυθροναζιστές, μεταμφιεσμένοι σε «ακτιβιστές» της παγκόσμιας ειρήνης αναπαράγουν τον ναζιστικό ρατσισμό σε βάρος των Εβραίων και όπως άλλοτε ο Χίτλερ και οι οπαδοί του, δηλώνουν ως σκοπό τους να «απαλλάξουν» την Ελλάδα από τους Ισραηλινούς.

«Καμία Γη για τους σιωνιστές» τιτλοφορεί ο Ρουβίκωνας, ένα από τα δεκάδες κείμενα μαζικής παραγωγής ύποπτων «θεωρητικών» του σύγχρονου αλλά συνάμα τόσο παλιού και απεχθούς αντισημιτισμού. Το ίδιο κείμενο παρατίθεται μεταφρασμένο στα αγγλικά. Δείχνουν και είναι τόσο επιμελείς στην αποστολή τους.

« ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ — ΘΑΝΑΤΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ IDF».

Το σύνθημα αυτό δίνεται ως εντολή στα τάγματα που περιδιαβαίνουν την Αθήνα στις «παλαιστηνιακές βόλτες» με στόχο τον εκφοβισμό των Ισραηλινών επισκεπτών, των Ισραηλινών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη χώρα αλλά και των Ελλήνων οι οποίοι δεν αγοράζουν τοις μετρητοίς το παραμύθι ότι οι ηγήτορες στις βόλτες, κινητοποιούνται τόσο δραστήρια από αλληλεγγύη στο δράμα των Παλαιστινίων.

Τα γιγαντοπανό γραμμένα στα αγγλικά «FREE PALESTINE» τα οποία τοποθετούνται στρατηγικά π.χ στον περιφερειακό Γαλατσίου, ώστε να είναι ορατά σε πολλές γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, δεν αφορούν τα παιδιά στη Γάζα.

Οι συγγραφείς των μανιφέστων του Ρουβίκωνα διαθέτουν πρωτοφανή γνώση - και ανεξήγητο μένος - για τις ισραηλινές επενδύσεις στη χώρα μας. Από τον τουριστικό κλάδο έως τα εξοπλιστικά προγράμματα στρατού και αστυνομίας. Αναφέρονται ονομαστικά και συγκεκριμένα σε ξενοδοχεία ισραηλινών αλυσίδων που φτιάχτηκαν στο κέντρο της Αθήνας, και χάλασαν τις δουλειές και τις πιάτσες των κάθε λογής διακινητών που ανθούσαν στην Ισλαμαμπάντ της Ομόνοιας και πέριξ αυτής.

Τα βιντεάκια με τους ακτιβισμούς και τη λυρική υπόκρουση για το ξεκλήρισμα των Εβραίων « from the river to the sea» είναι το τυράκι για τους πολλούς αφελείς που στρατολογούνται, στο καλοστημένο σαμποτάζ της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με το Ισραήλ. Τα επεισόδια σαν αυτό στο λιμάνι της Σύρου και τα πογκρόμ αντιμετωπίζονται ως φαινόμενα σύγχρονου αντισημιτισμού. Όμως είναι συνειδητές καθημερινές «δολιοφθορές».

Η πολιτεία δεν μπορεί να επιδεικνύει κατανόηση και δημοκρατική ευαισθησία στο δικαίωμα των αντι-ιμπεριαλιστών, ερυθροχρυσαυγιτών να βεβηλώνουν συναγωγές, εβραϊκά νεκροταφεία και να ασκούν τρομοκρατία σε Ισραηλινούς πολίτες στα στενά της Πλάκας και στα λιμάνια. Κυρίως δεν μπορεί να στέκεται ως αφελής. Παραφράζοντας το σύνθημα του Ρουβίκωνα, «καμία Γη» για όσους με πλήρη συνείδηση, άγνωστο κέρδος και άγνωστα αφεντικά επιδιώκουν να διαλύσουν τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Τη χώρα που αποτελεί «το τελευταίο σύνορο με τον ελεύθερο κόσμο» όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Liberal η Δρ. Εφράτ Σόφερ, διακεκριμένη ακαδημαϊκός και σύμβουλος κρατών και κυβερνήσεων σε ζητήματα Μέσης Ανατολής.

Το μοναδικό αποτελεσματικό ανάχωμα στη συμμαχία Τουρκίας, Ιράν, Χαμάς, Κατάρ και Ρωσίας με τις συγκλίνουσες επιδιώξεις και τις κοινές πρακτικές.