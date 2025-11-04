Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Νωρίτερα είχε καταθέσει ο πρώην υπουργός Γιώργος Τσακίρης.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, ο Κ. Τσιάρας, ανέφερε ότι «καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο υπουργείο ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πρόβλημα και με εντολή του πρωθυπουργού από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, μου είπε να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή, να υπάρξει διαφάνεια και τα κόστη και τα πολιτικά και τα κοινωνικά θα είναι σε δεύτερη μοίρα».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο για παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας και όχι πολλών ή μίας κυβέρνησης. Επισήμανε ότι δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες, χάρτες σχετικά με τα βοσκοτόπια και όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα προβλημάτων. Έτσι η κάθε κυβέρνηση δεν έχει το κλειδί για να λύσει τέτοια ζητήματα. Όμως η αρχή έγινε και θα πάμε μέχρι το τέλος, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ένα άλλο πρόβλημα που σημείωσε είναι η πιστοποίηση. Δηλαδή υπήρχε ο κίνδυνος όλο αυτό το διάστημα που υπήρχε το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ να δημιουργηθεί θέμα άρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει πιστοποίηση στον οργανισμό.

Όλα αυτά ξεπεράστηκαν με δυσκολία και μιλάμε για μια άλλη μέρα από τον Ιανουάριο του 2026, όπου η ΑΑΔΕ θα λειτουργεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί στους ελέγχους.

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 26/5/2023 έως τις 27/6/2023, Γιώργος Τσακίρης δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι «ήταν δύσκολο να ασχοληθώ σε βάθος με τα προβλήματα των εννιά φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο».

Ο κ. Τσακίρης ανέφερε ότι η επιλογή του στη θέση του υπηρεσιακού υπουργού έγινε με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια και η εντολή που είχε λάβει από τον πρωθυπουργό ήταν η συνέχεια του κράτους και η προσπάθεια για επίλυση επείγοντων θεμάτων.

«Θεσμικά λειτούργησα πάντα. Και στις 3 με 4 συναντήσεις που είχα με εκπροσώπους φορέων, ανάμεσα τους και του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησα να τους βάλω όλους σε μία επίπονη συνεχή πίεση για να βγουν οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις ενόψει της νέας ΚΑΠ γιατί είχε καταληκτική ημερομηνία. Βασική αρχή μου ήταν η τήρηση της διαφάνειας», σημείωσε ο κ. Τσακίρης.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσακίρης απάντησε πως η άποψή του «στηριζόταν καθαρά στη διαφάνεια ώστε να υπάρχει ένα σύστημα που θα ανήκε στις κρατικές υπηρεσίες», ενώ τόνισε ότι «το θέμα των τεχνικών συμβούλων δεν μπορούσε να δημιουργήσει την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά».

«Θέλω όλα να γίνονται με διαφάνεια, να περνάνε από το κράτος. Είμαι υπέρ μιας εισόδου των αιτήσεων και να μην παρεμβαίνον διάφορα φίλτρα από ιδιώτες. Από την αρχή έπρεπε το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δομηθεί διαφορετικά, με περισσότερη τεχνογνωσία και να μη στηρίζεται σε μεγάλα σχήματα. Επιμέρους κομμάτια θα μπορούσαν να γίνουν προφανώς από ιδιώτες αλλά πάντα υπό την σκεπή και την εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι των ιδιωτών. Δεν δομήθηκε σωστά από την αρχή και δεν βασίστηκε στην εσωτερική λειτουργία του», επεσήμανε ο κ. Τσακίρης.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, υπογράμμισε πως «έπρεπε να γίνουν βήματα ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΟΕ να είναι αποδοτικός, να μπορεί να εξυπηρετεί τις 650.000 αιτήσεις, κάτι το οποίο είναι μεγάλο βάρος, χρειάζεται πολύ δουλειά, παίρνει χρόνο και εκεί υπάρχει η γκρίζα ζώνη των ελέγχων».