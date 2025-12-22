Κ. Τσιάρας: Η ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων μπορεί να γίνει σε συνεννόηση με τους αγρότες

Στην ανάγκη ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο, ως πράξη ευθύνης και όχι υποχώρησης, επέμεινε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα στήριξης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πλέον «ο καθένας έχει την ευθύνη των επιλογών του» και πως πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά των αγροτών.

Όπως επισήμανε, «ο διάλογος είναι απόδειξη ευθύνης και όχι υποχώρησης», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έκανε όλα τα βήματα που μπορούσαν να γίνουν στη δεδομένη χρονική στιγμή για να στηριχθούν οι αγρότες. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις και τα προβλήματα στις μετακινήσεις, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, «αδικούν και τους ίδιους τους αγρότες», καθώς δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι βασικά αιτήματα των αγροτών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κοινό τόπο συνεννόησης έχουν ήδη αντιμετωπιστεί:

Αγροτικό ρεύμα: «Έχουμε κάνει τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση και θα βρεθούμε αρκετά κοντά στο αίτημα των αγροτών, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ΔΕΗ και των δεσμεύσεων που υπάρχουν για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

Αγροτικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα μέσω της ανακατανομής πόρων που εξοικονομήθηκαν μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι ανέρχονται σε τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ, χρήματα που μπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγές και προϊόντα που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα.

«Θέλω αυτό να γίνει σε συνεννόηση με τους ίδιους τους αγρότες», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τη δύσκολη κατάσταση σε βασικά προϊόντα όπως το σιτάρι και το βαμβάκι, που βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλές τιμές. Παράλληλα, επεσήμανε την ένταξη και της μηδικής, λόγω των σοβαρών προβλημάτων διάθεσης που αντιμετώπισαν οι παραγωγοί σε περιοχές όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα ευλογιάς.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι, εφόσον υπάρχουν και άλλα προϊόντα σε αντίστοιχη κατάσταση, «η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το συζητήσει», επαναλαμβάνοντας ότι η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και η μείωση του κόστους παραγωγής υλοποιούνται με συγκεκριμένο και υπεύθυνο τρόπο.

Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Τσιάρας ήταν σαφής ως προς τα αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές ή η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, καθώς –όπως σημείωσε– «αντίκεινται στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο τεχνικό ζήτημα του ΕΛΓΑ, διευκρίνισε ότι την ίδια ημέρα καταβλήθηκαν 122 εκατ. ευρώ, με το πρόβλημα να αποκαθίσταται μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά, όπως ανέφερε, οι πληρωμές του ΕΛΓΑ θα προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ, ποσό πρωτοφανές για τον Οργανισμό.

«Είναι προσχηματικός ο διάλογος όταν επιλύονται ζητήματα που έχουν τεθεί; Η αξιοπιστία κρίνεται από τους πολίτες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των έντιμων αγροτών και του πρωτογενούς τομέα.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η πρόσκληση για διάλογο παραμένει ανοιχτή, επισημαίνοντας πως όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καλεί σε συζήτηση, «το μπαλάκι της ευθύνης περνάει στην άλλη πλευρά». «Η κυβέρνησή μας ήταν, είναι και θα είναι εδώ για να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο», κατέληξε.