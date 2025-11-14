Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε, επί της αρχής, το σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς" (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις».

Αν και η αντιπολίτευση καταψήφισε επί της αρχής, κάποια κόμματα διαφοροποίησαν τη στάση τους σε επιμέρους διατάξεις.

Επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ιογενής νόσος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και να δώσουμε μια ανακούφιση στους κτηνοτρόφους, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια, των ρυθμίσεων για τη στήριξη των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση της ζωονόσου. «Επιχειρούμε να φτιάξουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και αν κάποιος πιστεύει ότι κλείσαμε με τη δέσμη των μέτρων ή των νομοθετικών πρωτοβουλιών, που αφορούν στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, με αυτό το νομοσχέδιο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν τελειώσαμε. Είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται και θα μας φέρει μπροστά στην υποχρέωση και να ενισχύσουμε ουσιαστικά όλο αυτό το πλαίσιο, με επιπλέον μέτρα, ενδεχομένως και με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά και να κάνουμε όποια άλλη κίνηση πρέπει», είπε ο κ. Τσιάρας και σημείωσε ότι οι διατάξεις που ψηφίζονται σήμερα είναι διατάξεις οι οποίες αφορούν, αποκλειστικά και μόνο, πως θα στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Ποιος δεν κατανοεί ότι οι κτηνοτρόφοι, και μάλιστα αυτοί των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί, είναι σε πραγματικά δύσκολη θέση; Ποιος δεν το κατανοεί αυτό πιστεύετε; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση γι΄αυτά; Δίνουμε 250 ευρώ, ανά ζώο, να συμφωνήσω ότι είναι 180 ευρώ κατά μέσο όρο. Όμως ποιο είναι το ανώτατο ποσό που δίνει ευρωπαϊκή χώρα, για την ευλογιά, για αποζημίωση ή για νόσους αντίστοιχες με την ευλογιά; Είναι 90 ευρώ, 95 ευρώ είναι το ανώτερο. Αποφασίσαμε να δώσουμε μεγαλύτερο ποσό διότι με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μια περαιτέρω αποζημίωση για να μπορέσει να στηριχθεί ο κτηνοτρόφος, για μια δύσκολη περίοδο. Έχουμε ήδη προαναγγείλει ότι θα υπάρχει πρόγραμμα ανασύστασης του ζωϊκού κεφαλαίου. Αυτό θα γίνει όταν θα κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς. Δεν γίνεται αυτό τώρα, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά, μας απαντά ότι όσο υπάρχει μια ιογενής νόσος, τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ενημέρωσε ότι το υπουργείο προτίθεται να καλέσει τα κόμματα σε μια ενημερωτική συνάντηση με την Επιστημονική Επιτροπή για μια συζήτηση σοβαρή.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των μεταρρυθμίσεων για το σύστημα πληρωμών των επιδοτήσεων. Όλα τα πολιτικά κόμματα θα έπρεπε να βλέπουν, αυτή τη στιγμή, αυτή την προσπάθεια που γίνεται, αυτή τη μετάβαση που επιχειρείται, αυτή τη μεταρρύθμιση που όντως έχει πολιτικό κόστος, ως μια πραγματικά εθνική ανάγκη, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πολιτικό κλίμα που επικρατεί αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα και την εξυγίανση του συστήματος πληρωμών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να εξυγιανθεί και να οδηγηθεί σε μια επόμενη μέρα διαφάνειας και δικαιοσύνης, στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, είπε ο κ. Τσιάρας και σημείωσε ότι οι βουλευτές έχουν ήδη στα χέρια τους τις δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις οποίες προκύπτουν όλα όσα πρέπει να κάνει η Ελλάδα προκειμένου να μην υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα.

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα επέκρινε την αντιπολίτευση για τη στάση της στην ψηφοφορία. «Κάθε φορά που φέρνουμε ένα νομοσχέδιο για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι είναι η μόνη που έχει ενσυναίσθηση. Όμως όλοι μας γνωρίζουμε ότι η ευλογιά δοκιμάζει τον κτηνοτροφιικό κόσμο και επηρεάζει και την διατροφική αλυσίδα», είπε η βουλευτής και τόνισε ότι η ΠΝΠ φέρνει ένα συνεκτικό σχέδιο που θα ενισχύει τον πρωτογενή τομέα σε αυτή την έκτακτη συνθήκη. Σχολίασε επίσης τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση επειδή δεν εντάσσει στις αποζημιώσεις όσους κτηνοτρόφους παρανόμως εμβολίασαν τα ζώα τους. Όπως είπε, αυτή η θέση συνιστά προτροπή να αποζημιωθεί η παρανομία. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εκείνη ευθύνεται για τη σύγχυση που έχει διασπείρει στον αγροτικό κόσμο, για τον εμβολιασμό. «Ακόμη και με τον διάολο θα συνεργαστείτε κατά οποιουδήποτε μέτρου ακόμη και αν γνωρίζετε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση», είπε η κ. Παπακώστα.