Κ. Τσιάρας: Δεν θα γίνουν πληρωμές επιδοτήσεων χωρίς ενδελεχείς και συστηματικούς ελέγχους

«Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Πληρωμές επιδοτήσεων δεν μπορεί να γίνουν χωρίς ενδελεχείς και συστηματικούς ελέγχους» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χριστίνας Σταρακά και του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκκαλη.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «αυτή τη στιγμή με όλα όσα έχουν προηγηθεί - με βάση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά την εξέλιξη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ - πληρωμές επιδοτήσεων χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς, συστηματικοί, διασταυρωτικοί και πραγματικοί έλεγχοι δεν μπορεί να γίνουν» τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργώντας επιτέλους έναν αξιόπιστο Οργανισμό που με διαφάνεια και δικαιοσύνη θα διανέμει τους πόρους χωρίς να υπάρχει καμία αμφισβήτηση».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «προφανώς κάποιες πληρωμές επιδοτήσεων που ήδη βρίσκονται στην ολοκλήρωσής τους, όπως είναι για το Deminimis των ζωοτροφών των 63 εκατ. ευρώ που αφορά μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, όπως και τα φερτά υλικά στην Θεσσαλία θα γίνουν», όμως «υπάρχει και μια άλλη σειρά πληρωμών για τις οποίες θα πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι κάτι για το οποίο υπάρχει μια σκληρή δουλειά που γίνεται από την πλευρά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ ώστε οι ευρωπαϊκοί αυτοί πόροι να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες μας μετά από ελέγχους». Για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι είναι ενήμερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι έλεγχοι, είπε ο υπουργός «αυτή την στιγμή γίνονται σε πολλά επίπεδα και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος καθυστέρησης» και ο κ. Τσιάρας επισήμανε με νόημα ότι «οι έλεγχοι αυτοί έχουν και ευρήματα, που θα τα εντοπίσουμε και ενδεχομένως θα τα παρουσιάσω και εγώ ο ίδιος το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταλάβουμε όλοι πώς θα πρέπει να εισέλθουμε στην επόμενη ημέρα».

Το μήνυμα, που όπως είπε ο κ. Τσιάρας που θέλω να «στείλουμε προς τους έντιμους παραγωγούς και κτηνοτρόφους είναι ότι θα μετεξελίξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν Οργανισμό που με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη θα διανέμει τους ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς να αφήνει καμία αμφισβήτηση σε κανέναν».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «το να ενσωματώσει κανείς έναν ελεγκτικό μηχανισμό μέσα σε μια διαδικασία ροής πληρωμών που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι εύκολο, ούτε μπορεί να γίνει με μια ταχύτητα που όλοι θα θέλαμε».

Ο κ. Τσιάρας, σχετικά με το σχέδιο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ήταν αναγκαίο καθώς «η συνολική λειτουργία του Οργανισμού δεν ανταποκρινόταν στο ευρωπαϊκό πρότυπο. Συμφωνήσαμε με την ΕΕ σε ένα σχέδιο αρχικά 45 σημείων, που στην πορεία του χρόνου έγιναν 54. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ενός έτους. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια και πραγματικά αυτά που προβλεπόντουσαν είχαν ολοκληρωθεί».

Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε «προέκυψαν στην πορεία υλοποίησης αυτού του αρχικού σχεδίου και στην ουσία προέκυψε ένα δεύτερο Action Plan. Και αυτό που μας ζητήθηκε είναι να υπάρχει υψηλότερης ανάλυσης γεωαποτύπωση για τα τρία τελευταία χρόνια των αγροτεμαχίων που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η ημερομηνία της 4ης Οκτωβρίου που ήταν για την παρουσίαση του σχεδίου εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει μετατεθεί για ένα μήνα αργότερα, για τις 4 Νοεμβρίου λόγω του «κενού» μήνα Αυγούστου. Μια μετάθεση που όπως είπε «δεν την ζητήσαμε εμείς, αλλά αυτός μήνας επιπλέον προέκυψε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εμάς γιατί μέσα στο διάστημα αυτό υπήρχε ο Αύγουστος που είναι ένας κενός μήνας και για εμάς αλλά και για εκείνους».

Ο κ. Τσιάρας, πρόσθεσε ότι «όταν ολοκληρώσαμε το σχέδιο εξυγίανσης των 54 σημείων, θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει το "Αction Plan I" -όπως θα μπορούσαμε να πούμε- αλλά ζητήθηκε και δόθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια παράταση έξι μηνών ενόψει του προγραμματισμού της κυβέρνησης να μεταφέρει - ενσωματώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και είναι δεδομένο ότι αυτή η μετεξέλιξη πρέπει να είναι και υπό την στενή παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

«Η σύσταση -το καμπανάκι- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι εάν μια χώρα δεν συμμορφώνεται με τα δεδομένα που θέτει δεν θα λάβει τους πόρους, αυτό προφανώς είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό άλλωστε και εργαζόμαστε σκληρά για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι και να μην αφήσουμε καμία χαραμάδα ανοικτή» είπε ο υπουργός.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε πολλές φορές ότι «εάν δεν κάνουμε όλα όσα επιβάλλει αυτή την στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε μέσω του σχεδίου δράσης είτε μέσω των διασταυρωτικών ελέγχων που πρέπει να ενσωματώσουμε πριν τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ προφανώς θα μπουν σε διακινδυνεύσει η ευρωπαϊκοί πόροι» κάτι που κανείς μέσα στο κοινοβούλιο αλλά και κανείς πουθενά δεν θέλει να συμβεί».

Σχολιάζοντας τις αναφορές περί «γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ» ο υπουργός είπε ότι «δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο οι δηλώσεις για τους βοσκοτόπους της βιολογικής κτηνοτροφίας που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα ή οι δηλώσεις για την βιολογική μελισσοκομεία που καλύπτουν το σύνολο των κυψελών της επικράτειας»! Πρέπει είπε ο κ. Τσιάρας «να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα και εάν δε στείλουμε ένα αυστηρό παιδαγωγικό μήνυμα προφανώς θέλουμε να μείνουμε εκεί όπου ήμασταν πριν».

Τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ο υπουργός «είναι διαχρονικά και ξέρετε συνολικά στον Οργανισμό έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ύψους 2,8 δισ. ευρώ και δεν είναι η πρώτη φορά τώρα με τα 415 εκατ. ευρώ ή με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Υπενθύμισε ότι η πρωτοβουλία της εξυγίανσης έγινε από αυτή την κυβέρνηση σε χρόνο πολύ νωρίτερα, «ο ίδιος άλλωστε ενημέρωσα και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία ήταν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Για τα βιολογικά προϊόντα, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «υπάρχουν πολλά ευρήματα που δεν προκύπτουν μόνο από το γεγονός ότι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης έχει άρει την πιστοποίηση για έξι μήνες από τρεις πιστοποιητικούς φορείς αλλά και από τους ελέγχους που γίνονται αυτή τη στιγμή» σημειώνοντας ότι όταν αναγγέλθηκαν οι έλεγχοι υπήρξε μια αθρόα αποχώρηση φαινομενικών δικαιούχων.

Για τις επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία, ο υπουργός ανέφερε ότι «εκτός από το Deminimis των ζωοτροφών των 63 εκατ. ευρώ που αφορά μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, έχουν ήδη εγκριθεί άλλα 20 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις των θανατοθέντων ζώων και διαβεβαιώνω ότι η προσπάθεια για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου -με την εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου- θα γίνει, αλλά μεσούσης της περιόδου που η ευλογιά είναι σε έξαρση αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει από τους Κανονισμούς της ΕΕ».

Για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και της πανώλης, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020 όπου υπάρχουν συγκριμένα υποχρεωτικά βήμα για ένα κράτος - μέλος προκειμένου να αντιμετωπίσει ζωνόσους» ενώ για τις αποζημιώσεις είπε πως «αυτές που δίνονται είναι πολύ υψηλότερες από τα 95 ευρώ που δίνουν οι άλλες χώρες, γιατί έπρεπε να στηριχθεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος, όπως και καμία άλλη χώρα δεν αποζημιώνει εάν διαπιστωμένα δεν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα βιοασφάλειας».