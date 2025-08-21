Κ. Τασούλας για Βεσυρόπουλο: Τιμήθηκε από τους συμπολίτες - Βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει:

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ' επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».