Μπλακάουτ στο FIR Αθηνών

Για «παρωχημένα συστήματα» της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερθείς στο πρόβλημα με τις συχνότητες που οδήγησε στο blackout στο FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Action 24, «τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζει και ο κ. Δήμας, αυτά παρέλαβε τον Μάρτιο ο υπουργός ο Χρίστος Δήμας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υποδομές που έπρεπε να έχουν εγκατασταθεί εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν σε 9 μήνες, διευκρινίζοντας ωστόσο πως έχουν ήδη δρομολογηθεί οι αναγκαίες διαδικασίες ώστε να προχωρήσει το σχετικό έργο αναβάθμισης.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ακόμη ότι οι συχνότητες που χρησιμοποιούν τα κρίσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα παρουσίασαν ταυτόχρονη πτώση σε εύρος και μορφή που δεν έχει καταγραφεί ξανά.

Όπως ανέφερε, τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν άμεσα, οι αρμόδιοι μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν χωρίς καθυστέρηση και το ζήτημα πλέον έχει αποκατασταθεί.

Χρ. Δήμας για το blackout στον FIR Αθηνών: Σε εξέλιξη η ΕΔΕ - Θα πέσουν κεφάλια

«Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων», επανέλαβε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας για το τεχνικό πρόβλημα που δημιούργησε «θόρυβο» σε πολλαπλές συχνότητες και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών.

«Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ναι, θα πέσουν κεφάλια», απάντησε μάλιστα στο σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων. Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Ο Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα ζητήματα»

«Έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. ‘Εχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.