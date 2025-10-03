Κ. Κυρανάκης: Σχεδιάζεται επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων με εισοδηματικά κριτήρια

Στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Μεταφορών αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και τόνισε τη σημασία της διεύρυνσης και βελτίωσης των λεωφορειολωρίδων στις μεγάλες πόλεις, ώστε να ενισχυθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

«Με ταχύτερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια, οι πολίτες θα προτιμούν το λεωφορείο έναντι του ΙΧ», ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ και υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη ρύπανση.

Έμφαση έδωσε και στην προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι το υπουργείο εξετάζει την επέκταση των κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και την ανάπτυξη ενός εκτενούς δικτύου φόρτισης, ώστε να γίνει η ηλεκτροκίνηση προσιτή και ελκυστική στους πολίτες.

«Στόχευση του προγράμματος είναι με εισοδηματικά κριτήρια ή κοινωνικά πιο ευάλωτοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μπορέσουν να μεταφερθούν με χαμηλότερο κόστος. Ένα από αυτά τα οποία σχεδιάζουμε είναι και το leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων με χαμηλότερο κόστος».

Ο αναπληρωτής υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για μια πιο «πράσινη» και λειτουργική μεταφορική πολιτική, η οποία θα συνδυάζει την τεχνολογία, την υποδομή και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Οι προτάσεις και τα σχέδια θα παρουσιαστούν σύντομα για δημόσιο διάλογο και υλοποίηση.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως μέσω των κονδυλίων αυτών θα υποστηριχθούν έργα που βελτιώνουν τις μεταφορές σε αγροτικές περιοχές, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών.

Αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86. Όπως τόνισε, «πριν από τη Νέα Δημοκρατία ίσχυε η ευνοϊκή παραγραφή για τους υπουργούς».

Σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει την πρόθεση για περαιτέρω αναθεώρηση του άρθρου, στο πλαίσιο των προτάσεων για συνταγματική αναθεώρηση.

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς, τονίζοντας πως «πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ίδια δηλώνει πως δεν ερευνάται τέτοια υπόθεση». Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και προβλήματα, τα οποία συνέβαλαν σε τραγικά γεγονότα, όπως τα Τέμπη.

Αναφερόμενος στη σύμβαση 717, ο αναπληρωτής υπουργός κάλεσε τους δημοσιογράφους να εξετάσουν τις αγωγές και τα έγγραφα σχετικά με τους λόγους των καθυστερήσεων.

«Να δείτε για παράδειγμα τις δολιοφθορές που έγιναν στο δίκτυο την περίοδο 2015-2017, οι οποίες οδήγησαν σε αναθεωρήσεις τιμών και συμβάσεων», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη γίνει διώξεις για σχετικά περιστατικά, υπογραμμίζοντας ότι «το κράτος πρέπει να τα τιμωρεί όλα».

Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε ότι η σύμβαση 717 δεν αφορούσε σύστημα αυτόματης πέδησης, αλλά τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. «Το 2019 παραλάβαμε το σύστημα να λειτουργεί στο 1% του δικτύου, σήμερα έχουμε 80% στο Αθήνα–Θεσσαλονίκη», είπε.

Επισήμανε, επίσης, πως ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης εφαρμόζεται σε όλο το δίκτυο, ακόμη και όπου δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, και ότι σταθμάρχες, μηχανοδηγοί και προσωπικό ασφαλείας τηρούν τους κανόνες για την ομαλή κυκλοφορία.