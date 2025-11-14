Κ. Κυρανάκης: Λύση για χιλιάδες φοιτητές και πολίτες της Θεσσαλονίκης η έναρξη λειτουργίας του Δυτικού Προαστιακού

«Μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει ο πρωθυπουργός, ξεκινά την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου η νέα σύνδεση του Προαστιακού από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς τη Σίνδο.

Αναλυτικά η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού , ενόψει της έναρξης λειτουργίας του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης, έχει ως εξής:

« Μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει ο πρωθυπουργός, ξεκινά την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου η νέα σύνδεση του Προαστιακού από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς τη Σίνδο. Πρόκειται για μια γραμμή που δίνει πραγματική λύση σε χιλιάδες φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και εργαζόμενους της Βιομηχανικής Περιοχής, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης σε μόλις λίγα λεπτά.

Το δρομολόγιο του Δυτικού Προαστιακού, θα φτάνει στον ανακαινισμένο σταθμό της Σίνδου σε περίπου 12 λεπτά και από εκεί οι φοιτητές θα μεταφέρονται δωρεάν εντός του campus με λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική παρέμβαση στην καθημερινότητα νέων ανθρώπων που ζουν τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής τους» επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν μεθοδικά τις τελευταίες εβδομάδες για να είμαστε έτοιμοι στην ώρα μας, βελτιώνοντας ουσιαστικά έναν σταθμό που για χρόνια είχε αφεθεί πίσω. Και φυσικά, αξίζουν εύσημα στο προσωπικό του ΟΣΕ και της Hellenic Train, που συνεργάστηκαν άψογα για να υλοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα της περιοχής.

Η δυναμική διεκδίκηση του Πρύτανη του ΔΙΠΑΕ, των βουλευτών της Α' και Β' Θεσσαλονίκης, του Αντιπεριφερειάρχη, των Δημάρχων της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η στήριξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βαρνάβα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Όταν η Πολιτεία ακούει την κοινωνία και όλοι δουλεύουμε με καλή πίστη και σχέδιο, τα αποτελέσματα φαίνονται στην πράξη. Συνεχίζουμε με τον μεγάλο στόχο: την ολοκλήρωση του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης, που θα δώσει ανάσα σε ολόκληρη την πόλη».