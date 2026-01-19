Κ. Κυρανάκης: Η σύμβαση της Interstar εκτελείται - Το δικαστήριο θα αποφασίσει για το βιντεοληπτικό υλικό

« Η εταιρία Interstar έχει μια ενεργή σύμβαση για την φύλαξη των υποδομών και του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ που κέρδισε μετά από διεθνή διαγωνισμό, την οποία εκτελεί κανονικά. Το τι θα γίνει στην δίκη σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο» απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωσταντίνος Κυρανάκης σε Επίκαιρη Ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με την εταιρία και τον νόμιμο εκπρόσωπό της, που είναι κατηγορούμενος στην Δικαιοσύνη.

Η εταιρία Interstar, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός «για πρώτη φορά συμβλήθηκε με τον ΟΣΕ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και μετά, τον Νοέμβριο του 2024 κέρδισε διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος έχει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια έως το 2027 και εκτελείται κανονικά από την εταιρεία» Πρόκειται είπε ο κ. Κυρανάκης «για δύο συμβάσεις που προϋπήρχαν της δική μου έλευσης στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών».

Ερωτηθείς για τυχόν υποχρεώσεις της εταιρία Interstar στην Κύπρο, ο αναπληρωτής υπουργός είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι «δεν γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω κάτι εκ των αρμοδιοτήτων μου, αλλά εάν εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχει κάτι μεμπτό ας το αναφέρετε δημοσίως στην Αίθουσα».

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός, σημείωσε ότι «η Κυβέρνηση δεν καλύπτει καμία εταιρεία και κανέναν υπεύθυνό εταιρείας. Η υπόθεση σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό που σχετίζεται με την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδία των Τεμπών προχωράει δικαστικά, εμείς δεν καλύπτουμε κανέναν, ούτε λέμε να μην είναι κάποιος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο θα αποφασίσει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε».

Από εκεί και πέρα, είπε ο κ. Κυρανάκης «έχουμε μια ενεργή σύμβαση όχι με απευθείας ανάθεση, αλλά με διεθνή διαγωνισμό που φέρει και την σφραγίδα νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εφόσον, εκτελεί κανονικά την σύμβασή της δεν μπορεί παρά να αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου».