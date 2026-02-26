K. Κυρανάκης: Δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη - Έσπασαν τσιμέντα και έκοψαν καλώδια στο Πλατύ (pics)

Δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα–Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το Πλατύ Ημαθίας, κατήγγειλε το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αφήνοντας αιχμές ότι «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη».

Ειδικότερα, παρουσιάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο κ. Κυρανάκης «η τηλεδιοίκηση για να προστατευτεί είχε κάλυμμα από τσιμέντο για να μην τις κόβουν ομάδες Ρομά. Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο για τα Τέμπη».

«Πήγαν έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά καλώδια τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος, τα έκοψαν και έφυγαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, το αποτέλεσμα την εν λόγω ενέργειας ήταν να πέσει όλη η τηλεδιοίκηση το απόγευμα της Πέμπτης.

«Δύο ημέρες πριν τα Τέμπη κάποιοι ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο κ. Κυρανάκης, σύμφωνα με τον οποίο το πρόβλημα διορθώνεται και θα είναι πάλι live σε λίγες ώρες.

«Από χθες έχουμε επίσης το νέο σύστημα που λειτουργεί ως δικλείδα Ακόμα και αν πέσει κάπου η τηλεδιοίκηση μέσω του railway.gov.gr το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει με ακρίβεια εκατοστού που είναι τα τρένα. Δεν είναι GPS. Eίναι σύστημα εξειδικευμένο δίνει ακρίβεια λιγότερο από 5 εκατοστά, όταν γίνεται παραβίαση κανόνα βαράει αυτομάτως συναγερμός στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ» πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης

«Στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ κάποιοι έχουν αποκλειστική δουλειά να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μέχρι τέλος Μαρτίου στο railway.gov.gr θα είναι όλες οι αμαξοστoιχίες - σήμερα είναι 15 - και μέχρι τέλος Απριλίου όλα τα τρένα παντού και τα προαστιακά»

Σύμφωνα με τον ίδιο «είμαστε πολύ πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών και ακόμα πιο ασφαλείς από το 2019 όταν είχαμε 1% τηλεδιοίκηση. Τώρα είμαστε στο 80 και το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100% και θα επεκταθούμε παντού και στη βόρεια Πελοπόννησο».

Δείτε τις φωτογραφίες που έδειξε στον ΣΚΑΪ ο κ. Κυρανάκης: