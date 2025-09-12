Κ. Κυρανάκης: Δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν να τοποθετούν κάμερες

Για τις κάμερες που θα τοποθετηθούν στους δρόμους και θα καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ και το πότε θα βεβαιωθούν τα πρώτα πρόστιμα στους παραβάτες, μίλησε, μεταξύ άλλων, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Θα μπορούν να τοποθετούν κάμερες δήμοι και περιφέρειες

«Σε ένα μήνα θα είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε το σύστημα ώστε να έρθουν οι πρώτες κλήσεις, πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί ο αλγόριθμος. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι των Οκτώβριο» τόνισε και εξήγησε ότι «πριν ξεκινήσει αυτό θα έρχεται και μια προειδοποιητική κλήση στους πολίτες για να ξέρουν ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Μέχρι στιγμής έχουν πάει πάνω από 3.000 κλήσεις σε ψηφιακή μορφή. Στο νέο νομοσχέδιο που θα φέρουμε θα δώσουμε δυνατότητα και στους δήμους και στις Περιφέρειες να βάλουν τις δικές τους κάμερες που θα κουμπώνουν στο δικό μας πληροφοριακό σύστημα και να έχουν έσοδα από τις παραβάσεις».

Ολοήμερη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σαββατοκύριακα

«Το Σάββατο βράδυ είναι η πιο θανατηφόρα περίοδος στα τροχαία όλης της εβδομάδας, όλο το χρόνο. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Έπρεπε να δώσουμε μια εναλλακτική στους νέους κυρίως ανθρώπους που θέλουν να βγουν να διασκεδάσουν και να γυρίσουν στο σπίτι με ασφάλεια» τόνισε ο υπουργός Μεταφορών. Όπως υπογράμμισε «αύριο ξεκινά κανονικά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό και μαζί με την αστυνομία θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει αυτό το μέτρο».

Στη συνέχεια είπε «Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η τροχαία εφαρμόζει μια καινούργια μέθοδο. Είδαμε μπλόκα που κλείνουν όλες τις λωρίδες. Ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές μέτρο και ταλαιπώρησε αρκετούς αλλά έτσι έγιναν 30.000 έλεγχοι όπου πάνω από 1.000 βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα θανατηφόρο τροχαίο και να κάνουν κακό σε άλλους και τους ίδιους».

«Σήμερα έχουμε 80% τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο»

«Κύριο μέλημα μου είναι να μην συγκρούονται τα τρένα. Μέχρι το 2019 μέσα στις σήραγγες δεν υπήρχε μια κάμερα, δεν υπήρχε κανείς να ελέγξει αν λειτουργούν οι έξοδοι διαφυγής. Τώρα υπάρχουν αυτά. Σε ερώτηση αν είναι τα τρένα ασφαλή είπε «τα τρένα είναι ασφαλή όταν τηρούνται οι κανόνες. Δεν σημαίνει επειδή λειτουργεί τηλεδιοίκηση και έναν φανάρι ανάβει κόκκινο δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινος λάθος, μπορεί να γίνει», είπε αναφορικά με τον σιδηρόδρμο και το δυστύχημα των Τεμπών και συνέχισε: «Όσο για τις σήραγγες είπε ότι το 2019 ήμασταν στα τυφλά, τώρα υπάρχουν κέντρα ελέγχου σηράγγων με κάμερες και μητρώο για έξοδο διαφυγής από τις σήραγγες και υπάρχει σε όλη τη χώρα. Αυτό δεν υπήρχε όπως και τηλεδιοίκηση. Σήμερα έχουμε 80% και το καλοκαίρι θα έχουμε 100%».

Στη συνέχεια είπε «το 2019 δεν υπήρχε το αυτόματο σύστημα πέδησης που το ολοκληρώσαμε σε 100 αμαξοστοιχίες και όλοι οι μηχανοδηγοί ξεκινούν τις εκπαιδεύσεις τους για να πιστοποιηθούν σε αυτό το σύστημα».