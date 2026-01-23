Κ. Καραγκούνης: Η Ελλάδα στην 4η θέση της ΕΕ με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Για τα επαγγέλματα του μέλλον και την αύξηση του κατώτατου μισθού μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Καραγκούνης αρχικά αναφέρθηκε στη δράση που διοργανώνει το υπουργείο Εργασίας σε σχολεία της χώρας, εδώ και ένα χρόνο, προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές για τις τάσεις και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

«Ενημερώνουμε τους μαθητές όχι εν είδει επαγγελματικού προσανατολισμού, αυτό αφορά το Υπουργείο Παιδείας, αλλά για τις τάσεις και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, πόσο μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει την αγορά εργασίας, ώστε στην ευαίσθητη φάση επιλογής που καλούνται να αποφασίσουν το τι ακριβώς θέλουν να ακολουθήσουν, να έχουν αυτή την πληροφόρηση για να κάνουν τη δική τους επιλογή», σημείωσε ο κ. Καραγκούνης.

Αναφορικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ο κ. Καραγκούνης, ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετοί τομείς που θα έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, ξεχωρίζοντας τον τουρισμό. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, ο εν λόγω κλάδος ήδη καλύπτει 25,4 του ΑΕΠ, ενώ σημείωσε ότι θα υπάρξει και περαιτέρω αύξηση, κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τις ψηφιακές λειτουργίες στο κλάδο.

Επιπλέον, ο κ. Καραγκούνης δήλωσε ότι άλλοι κλάδοι που θα έχουν μεγάλη ανάπτυξη είναι ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση, η τεχνολογία τροφίμων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πληροφορική.

Για τον τομέα της τεχνολογίας, ο υφυπουργός Εργασίας, τόνισε «ήδη δημιουργούνται πάρα πολλές startups. 30% αύξηση είχαμε σε σχέση με το 2022», σημειώνοντας ότι θα γίνει 60% στα επόμενα χρόνια.

Ανέφερε δε, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει τεράστια απορροφητικότητα για ειδικότητες, όπως οι μηχανικοί δικτύων και βάσεων δεδομένων, οι μηχανικοί ανάπτυξης λογισμικού, οι τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων και δικτύων, οι τεχνικοί αυτοματισμού.

«Με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Αγαπηδά, ενημερώνουμε τους μαθητές για αυτές τις κατευθύνσεις. Να έχουν όλη αυτή την πληροφορία οι μαθητές προκειμένου, να κάνουν τις επιλογές τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η τεχνητή νοημοσύνη μετράται πόσο θα επηρεάσει την αγορά εργασίας. Ήδη 150 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, πάνω από χίλια επαγγέλματα και 32.000 δεξιότητες που έχουν μετρηθεί σε επίσημες έρευνες εκεί δείχνουν ότι το 12% των δεξιοτήτων θα αντικατασταθούν», σημείωσε ο κ. Καραγκούνης.

Για το κατώτατο μισθό

Αναφορικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2026, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε «έχει ήδη εκκινήσει η διαβούλευση για την αύξηση του κατώτατου, έχει ξεκινήσει από την Υπουργό σε συνεργασία με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και με τα επιστημονικά ινστιτούτα, λαμβάνουν ήδη υπόψη τα μεγέθη της οικονομίας», σημειώνοντας ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου η Υπουργός θα εισηγηθεί τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα φτάσει στα 880 ευρώ και θα ισχύσει από τον Απρίλη του 2026.

Για τα ποσοστά των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων

Αναφορικά τα εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, «είναι η τέταρτη χώρα με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη και μάλιστα σε μια περίοδο που τα τελευταία χρόνια έχουμε 509.000 επιπλέον εργαζόμενους», σημειώνοντας ότι αυτό έχει να κάνει και με την εντατικοποίηση των ελέγχων.