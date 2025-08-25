K. Χατζηδάκης για ΔΕΘ: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μείωση άμεσων φόρων

Στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μείωση άμεσων φόρων, ανέφερε τη Δευτέρα ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο ίδιος στη ΔΕΘ «θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων που θα ανακουφίσουν τις τσέπες των πολιτών».

Οι μειώσεις θα αφορούν περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα τη μεσαία τάξη, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Επιπλέον, έκανε αναφορά σε 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις μεσαίας και μεγάλης που θα τρέξουν το β' εξάμηνο του 2025. «Μία μεταρρύθμιση την εβδομάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, όπως δήλωσε υπάρχει μια δυσθυμία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και όχι στην Ευρώπη.

Σημείωσε ότι υπάρχει μεν ακρίβεια αλλά παράλληλα σημειώσε στα θετικά τη μείωση της ανεργίας, τον τουρισμό, την ψηφιοποίηση και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Τσίπρας και εκλογικός νόμος

Σχετικά με το εάν βλέπει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι μεγάλο, καθώς δεν βλέπω μεγάλες πολιτικές ανατροπές».

«Αν κάνει κόμμα, θα υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς», πρόσθεσε, για να σημειώσει ότι η παρούσα κατάσταση της αντιπολίτευσης δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα αλλά ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Αναφορικά με τα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης.

«Θα πάμε αργά την άνοιξη του 27 σε εκλογές με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο», κατέληξε.