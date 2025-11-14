Κ. Βαξεβάνης: Λυπάμαι που στήριξα τον Τσίπρα

«Πρώτη φορά μετάνιωσα που στήριξα τον Τσίπρα γιατί πίστεψα ότι είναι υπέρ της ελευθερίας του Τύπου». Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του εκδότη της εφημερίδας Documento Κώστα Βαξεβάνη σχολιάζοντας την προσωρινή διαταγή που έβγαλε το δικαστήριο υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg για την προδημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα κυκλοφορήσει τέλη Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα επιβλήθηκαν προσωρινά μέτρα υπέρ των εκδόσεων Gutenberg όπως όρισε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου, μετά την προσφυγή του εκδοτικού οίκου κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Με προσωρινή διαταγή του ο πρόεδρος Πρωτοδικών διατάσσει:

– Την άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων του βιβλίου

– Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

– Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

«Καρφιά» Σκέρτσου για Τσίπρα - Βαξεβάνη: Αυτοί που καθύβριζαν τον Κ. Μητσοτάκη σχεδόν ως «ολετήρα» της χώρας, πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα

Με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Κώστα Βαξεβάνη και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα αποσπάσματα που δημοσίευσε ο εκδότης του «Documento» από το επερχόμενο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, έκανε ένα δηκτικό σχόλιο στο Facebook «φωτογραφίζοντας» τους δύο άνδρες αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτοί που καθύβριζαν επί σχεδόν μια δεκαετία τον Κ. Μητσοτάκη σχεδόν ως «ολετήρα» της χώρας, πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα μεταξύ τους και οδηγούνται από διάσπαση σε διάσπαση», σχολίασε ο κ. Σκέρτσος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Αυτοί που καθύβριζαν επί σχεδόν μια δεκαετία τον Κ. Μητσοτάκη σχεδόν ως «ολετήρα» της χώρας, πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα μεταξύ τους και οδηγούνται από διάσπαση σε διάσπαση.

Πλήρης αποκάλυψη του ψεύδους και μαζί κατάρρευση της ψευδολογίας.

Ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για όλους μας ότι η πολιτική οφείλει να χτίζεται πάνω στην θετική και ρεαλιστική πρόταση με στόχο να αλλάζουν προς το καλύτερο οι ζωές όλων μας. Και όχι πάνω στο πολιτικό μίσος και τα ωμά ψέμματα για τον αντίπαλό σου.