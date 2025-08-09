Η τοξικότητα αφαιρεί, δεν προσθέτει στο ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με κρίση του εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως διατυπώθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν υπάρχει πιο τοξικός και διχαστικός πολιτικός από τον πρωθυπουργό. Προκειμένου να στοιχειοθετήσει την κατηγορία ο κ.Τσουκαλάς παρέπεμψε στις τοποθετήσεις του Κ.Μητσοτάκη στη Βουλή!

Ίσως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να παρακολουθούν συνεδριάσεις άλλου κοινοβουλίου και να μπερδεύουν πρόσωπα και καταστάσεις.

Στην ίδια συνέντευξή του ο porte parole της Χαριλάου Τρικούπη, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να τοποθετείται με πραότητα και νηφαλιότητα.

Στην τακτική αυτή, διέπρεψε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας. Του καταλόγιζαν ότι λέει ψέματα, αντέστρεφε την κατηγορία και φώναζε ψεύτες τους άλλους. Κάπως έτσι συμπεριφέρεται τώρα το ΠΑΣΟΚ.

Ενώ έχει προσβληθεί από τον ιό της τοξικότητας και αναπτύσσει ρεβανσιστικά χαρακτηριστικά στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, υποκρίνεται ότι διέπεται από πολιτική νηφαλιότητα, πραότητα, και πολιτικό πολιτισμό.

Σε κεντρικό επίπεδο δεν χαρακτηρίζουν ούτε αποκαλούν την κυβέρνηση «χούντα Μητσοτάκη» αλλά τι ακριβώς περιγράφει το «καθεστώς Μητσοτάκη» στο οποίο αναφέρεται διαρκώς ο κ. Ανδρουλάκης και η ηγετική ομάδα; Η προσχηματική τήρηση προσχημάτων δεν μειώνει την απαξία του όρου καθεστώς.

Η κυβέρνηση, ανεξαρτήτως της άποψης που έχει ή δεν έχει η αντιπολίτευση ούτε χούντα ούτε καθεστώς είναι. Παραμένει μια κυβέρνηση που κυβερνά με την εντολή του 41% των πολιτών. Στις δημοκρατίες το αν υφίσταται και σε ποιο βαθμό η εντολή των πολιτών δεν αποτελεί ζήτημα ερμηνείας από την αντιπολίτευση.

Η εντολή αλλάζει μόνο με κάλπες και μόνο στις κάλπες. Καθεστωτική αντιθέτως είναι η αντίληψη της αντιπολίτευσης ότι μια εκλεγμένη κυβέρνηση είναι «χούντα» η «καθεστώς».

Επιπλέον, κανείς από τους επίδοξους πρωθυπουργούς και όσους αμφισβητούν τη νομιμοποίηση της κυβέρνησης δεν κάνει ένα βήμα μπροστά, να ζητήσει ευθέως προσφυγή στις κάλπες. Παίζουν όλοι κρυφτό με τις λέξεις.

Ακούει ο πολίτης τα περί επιτακτικής ανάγκης για πολιτική αλλαγή, δημοκρατική ανατροπή, απαλλαγή αλλά κανείς δεν έχει το πολιτικό σθένος ή την αποκοτιά να δηλώσει έτοιμος να αναλάβει το πηδάλιο και την ευθύνη για την πορεία και την τύχη της χώρας. Κι εκεί φαίνεται ότι χάνεται πάντα η μάχη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.