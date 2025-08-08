Θ. ΤΣΙΚΑΣ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, φέρεται προς ώρας να έχει «κλειδώσει» χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη προγραμματιστεί και επίσημα.

Τι θα μπορούσε να αποφέρει μια τέτοια συνάντηση και πόσο εφικτό είναι να φτάσουμε σε μια οριστική κατάπαυση του πυρός. Ο Θεόδωρος Τσίκας σε συνέντευξη του στα Μακεδονικά Νέα εξηγεί και αναλύει τα δεδομένα.Ο γνωστός Πολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος υπογραμμίζει ότι για να υπάρξει μια πλήρης συμφωνία για εκεχειρία θα πρέπει ασφαλώς να συμφωνήσει και η Ουκρανία και σε δεύτερη φάση και οι σημαντικότεροι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών που ενισχύουν και στηρίζουν αυτή τη στιγμή την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr