Ι. Μπούγας: Αισθάνομαι ντροπή όταν μέσα στην Βουλή αρχηγοί κομμάτων κατηγορούν δικαστές

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, κατά την τελετή εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, ανέφερε ότι «αισθάνομαι ντροπή όταν και μέσα στο Κοινοβούλιο ακούω ακόμη και αρχηγούς κομμάτων να κατηγορούν άκριτα και επιπόλαια ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ότι είναι ευεπίφοροι σε πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας και έτοιμοι να κάμψουν τη συνείδησή τους και να θυσιάσουν την ηθική τους ακεραιότητα με αντάλλαγμα θέσεις, που θα λάβουν μετά την αφυπηρέτησή τους».

Ακόμη, ο υφυπουργός, ανέφερε: «Η Ελλάδα βρέθηκε για δεκαετίες αντιμέτωπη με το πιο οξύ πρόβλημα καθυστερήσεων στην Ευρώπη. Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Το 2022 ο μέσος χρόνος για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ανερχόταν στις 1.492 ημέρες, υπερδιπλάσιος χρόνος του μέσου όρου των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος ανέρχεται στις 650 ημέρες.Τέσσερα ολόκληρα χρόνια για να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση!

Η υπερβολική βραδύτητα δεν είναι απλώς μια οργανωτική ανεπάρκεια. Συνιστά κατ' ουσίαν παραβίαση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Πλήττει κυρίως τους ασθενέστερους, ενώ επιδρά αρνητικά στην προσέλκυση των επενδύσεων, στην επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».

Παράλληλα, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «ο δικαστής υποτάσσεται μόνο στο νόμο και καθοδηγείται αποκλειστικά από τη συνείδησή του» και προσέθεσε: «Είναι ελεύθερος να διαμορφώνει δικανική πεποίθηση και να αποφασίζει αντικειμενικά και αμερόληπτα για την υπόθεση που άγεται προς επίλυση ενώπιόν του, στηριζόμενος αποκλειστικά στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, χωρίς να υπόκειται σε πολιτική πίεση ή εκφοβισμό ή επιρροή από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται».

Οι δικαστές μας, συνέχισε ο κ. Μπούγας, «έχουν την αναγκαία θεσμική θωράκιση, περιβαλλόμενοι από εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, που τους παρέχει το δικαίωμα και ταυτόχρονα τους επιβάλλει το καθήκον να αποκρούσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα».