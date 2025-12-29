Η κρίσιμη καμπή για τα μπλόκα και η στάση της κυβέρνησης

Παρά το γεγονός ότι στα μεγάλα μπλόκα, η επικρατούσα τάση είναι αυτή της κλιμάκωσης, τουλάχιστον για τα επόμενα 24ωρα, όλα φαίνεται ότι θα κριθούν στη σύσκεψη των αγροτών, μετά την πρωτοχρονιά. Στο κυβερνητικό επιτελείο «στέκονται» πλέον σε δύο νέα δεδομένα, που έχουν προστεθεί στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Το πρώτο νέο στοιχείο, είναι η διαφαινόμενη άποψη μέρους των αγροτών να προσέλθουν τελικά στο τραπέζι του διαλόγου, μετά από έναν μήνα στους δρόμους. Το δεύτερο στοιχείο, είναι η κοινωνική δυσφορία, που προέκυψε κατά την χθεσινή, κυρίως, ημέρα, όταν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων χρειάστηκαν ώρες στον δρόμο της επιστροφής, με την ταλαιπωρία να «χτυπά» κόκκινο.

Η κυβέρνηση επέστρεψε χθες στο «πλάνο», επαναφέροντας την πρόσκληση προς αγρότες και κτηνοτρόφους, να προσέλθουν και να συζητήσουν στη βάση των αιτημάτων τους, με το Μέγαρο Μαξίμου να επισημαίνει ότι τα 20 από τα 27 αιτήματά τους, είτε ικανοποιούνται, είτε βρίσκονται σε φάση εξεύρεσης λύσης.

Τα υπόλοιπα επτά έχει ήδη διαμηνυθεί ότι απορρίπτονται, είτε γιατί αντιβαίνουν στους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις ρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής -όπως για παράδειγμα η διασφάλιση κατώτατης εγγυημένης τιμής των προϊόντων - είτε αντιβαίνουν σε κεντρικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης - όπως η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που ήδη ψηφίστηκε, προχωρά και τυγχάνει της έγκρισης των Βρυξελλών.

Στην κυβερνητική «φαρέτρα» προστίθεται αυτές τις ημέρες ένα ακόμη στοιχείο, αυτό της ολοκλήρωσης των πληρωμών προς του αγρότες, καθώς οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων αποτέλεσαν το έναυσμα για την έναρξη των κινητοποιήσεων τους.

Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων δόθηκε με την ανακοίνωση, μετά από αναμονή αρκετών ημερών, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο», επισημαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία». Το μήνυμα, που εξέπεμψε η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά είναι ότι «για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής».

Η διαφορά, σε σχέση με τις πρώτες ημέρες των κινητοποιήσεων, οπότε η πρόσκληση ήταν ουσιαστικά ανοιχτή χωρίς προαπαιτούμενα, είναι ότι πλέον μπαίνει συγκεκριμένο πλαίσιο, η απάντηση δηλαδή, που έχει δοθεί από την κυβέρνηση στα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί αυτή την περίοδο.

«Με το πλαίσιο που θέσαμε ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι «οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει». Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκε σήμερα σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ και ο Κώστας Τσιάρας.

Σημείο «κλειδί» είναι πλέον η στάση που θα τηρήσει, αν όχι το σύνολο, ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου, που βρίσκεται στα μπλόκα και σε αυτό φαίνεται να «επενδύει» και το κυβερνητικό επιτελείο. Είναι σαφές ότι αν το αγροτικό μέτωπο «διαρραγεί» τότε η εικόνα αλλάζει.

«Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και απευθυνόμενος σε όσους επιμένουν στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, χωρίς δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση, τόνισε ότι «είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας».

Από την κυβέρνηση γίνεται σαφές ότι δεν προτίθεται, αυτή την ώρα, να προχωρήσει σε άλλη κίνηση, πριν δοθεί το σήμα από την πλευρά των αγροτών ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν, καταρχάς με τον αρμόδιο υπουργό. «Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», κατέληγε η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναμένει πλέον τις επόμενες αποφάσεις των αγροτών.

Αν η απόφαση παραμείνει η συνέχιση των μπλόκων και η πρόσκληση διαλόγου απορριφθεί για μια ακόμη φορά, τότε η κυβέρνηση θα καλέσει και τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν ξεκάθαρη θέση, με δεδομένο ότι οι πληρωμές θα έχουν ολοκληρωθεί και στο «τραπέζι» βρίσκεται ήδη η πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής, που θα προκρίνει ένα συνολικό στρατηγική σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα. Κρίσιμη, σε κάθε περίπτωση, θα είναι και η εικόνα που θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες, κατά την έξοδο και την επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.