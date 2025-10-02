Η Κοβέσι διαλύει το αφήγημα της αντιπολίτευσης

Μπορεί η επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι να είχε προαναγγελθεί ως «καταλύτης» εξελίξεων και τουλάχιστον από μέρους της αντιπολίτευσης, ως η επίσκεψη που θα εξέθετε την κυβέρνηση, οι δηλώσεις, ωστόσο, της κ. Κοβέσι δεν αποκάλυψαν κανένα μεγάλο, κρυμμένο «μυστικό», ούτε έβαλαν περισσότερο στη «γωνία» την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι δηλώσεις της κ. Κοβέσι καταρρίπτουν το αφήγημα της αντιπολίτευσης, όπως έχει αναπτυχθεί γύρω από τα μεγάλα, «ανοιχτά» θέματα, για παράδειγμα τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για μύθο κομμάτων και μέσων ενημέρωσης ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σε υψηλούς τόνους, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «παραμύθι» τα περί συγκάλυψης, που καταγγέλλουν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και αναπτύσσουν, όπως είπε, συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μίλησε για «Ελλάδα της παραπληροφόρησης του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Ο Παύλος Μαρινάκης, περιγράφοντας, ουσιαστικά, την αποτίμηση του κυβερνητικού επιτελείου, έκανε λόγο για πολύ σημαντική επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, για εποικοδομητικές συναντήσεις με υπουργούς, για την μεγάλη αξία της συνδρομής της ευρωπαϊκής και εγχώριας εισαγγελίας και εν τέλει για επιβεβαίωση από την ίδια την κ. Κοβέσι, όσων η κυβέρνηση έχει πει όλο αυτό το διάστημα.

Δύο σημεία «ταύτισης» υπήρξαν ανάμεσα στις τοποθετήσεις της Λάουρα Κοβέσι και την κυβέρνηση, κατά την «ανάγνωση» κυβερνητικών στελεχών. Πρώτον, ότι η διαφθορά δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο και δεύτερον, η ανάγκη αλλαγής του νόμου περί ευθύνης υπουργών, του άρθρου 86 του Συντάγματος, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προτάξει ενόψει της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Η Λάουρα Κοβέσι μίλησε για «άψογη η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές» και στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε από χώρο του Τελωνείου Πειραιά, έδωσε το στίγμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τρεις μεγάλες ελληνικές υποθέσεις , την υπόθεση «Καλυψώ», τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλήγοντας σε ένα συμπέρασμα, πως «υπάρχει παντού διαφθορά, όχι μόνο στην Ελλάδα», επισημαίνοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και αφορούν στη θεσμική θωράκιση της χώρας. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών βρέθηκε στο “στόχαστρο” της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

«Δεν είμαι χαρούμενη για το νόμο περί ευθύνης υπουργών» είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα προθέσεων της και σημειώνοντας ότι «είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλάξτε το Σύνταγμα και αυτό δεν θα ξανασυμβεί». Αναφερόμενη ειδικά στην τραγωδία των Τεμπών σημείωσε ότι καθήκον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας “είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα”, επισημαίνοντας ότι “για ένα μέρος της έρευνας υπήρξαν εμπόδια, ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη».

Η Λάουρα Κοβέσι μίλησε για άψογη συνεργασία τόσο με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και με την ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ενώ επιφύλαξε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας ότι την εντυπωσίασε “διότι κατάλαβε αμέσως τι έπρεπε να κάνει”. Πολύ καλή χαρακτήρισε την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόσο με την αστυνομία, όσο και τις τελωνειακές αρχές, λέγοντας χαρακτηριστικά «επειδή κάποιοι είναι διεφθαρμένοι τελωνειακοί δεν σημαίνει ότι είναι όλοι».

Η φράση της κ. Κοβέσι, που έδωσε την αφορμή και για την θετική υποδοχή των δηλώσεών της από την κυβέρνηση, ήταν -εκτός από την πολύ καλή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και τα κυβερνητικά στελέχη, για την οποία μίλησε- το σήμα, που έδωσε ότι η διαφθορά δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. «Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού. Το θέμα είναι αν έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε ή όχι τα προβλήματα κάτω από το χαλί» είπε χαρακτηριστικά κι έδωσε τόσο το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και των λιμανιών.

«Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη – μέλη ίσως και στο ίδιο συστημικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για απάτη στο Λιμάνι του Πειραιά όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένα στη διαφθορά» τόνισε και σημείωσε πως «το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα και ο τρόπος που επέλεξε να τοποθετηθεί πάνω στις «ανοιχτές» υποθέσεις στις οποίες έχει παρέμβει και χειρίζεται, ουσιαστικά αποδυναμώνουν την ρητορική της αντιπολίτευσης, που ήθελε την κυβέρνηση απέναντι στις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κοινός τόπος για καλή συνεργασία των δύο πλευρών, για τις θεσμικές παρεμβάσεις, που απαιτούνται, όπως και η παραδοχή ότι η διαφθορά δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι μπορούν να αποτελέσουν συνισταμένες, που θα πάψουν στο εξής να «δαιμονοποιούν» και να «εργαλειοποιούν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την αντιπολίτευση.