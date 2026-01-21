Η Καρυστιανού και τα θανάσιμα πολιτικά αμαρτήματα

Στο διάστημα αυτών των 15 ημερών από την παραμονή των Θεοφανείων, όταν και η κυρία Καρυστιανού ανακοίνωσε και επίσημα ότι φτιάχνει κόμμα, έχει υποπέσει σε όλα τα «αμαρτήματα» για τα οποία καταγγέλλει το διεφθαρμένο σύστημα, το οποίο ο Αρχάγγελος της έδωσε εντολή να πατάξει.

Απέδειξε ότι έλεγε ψέματα κάθε φορά που απέκλειε κατηγορηματικά ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική. Την πλέον κατηγορηματική άρνηση ότι είχε πολιτικές βλέψεις τη διατύπωσε on camera (ερωτηθείσα από τη Ράνια Τζίμα) με φόντο τα αναθήματα, στον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Κοιτώντας σταθερά το φακό είχε διαβεβαιώσει πως όχι, δεν θα πολιτευτεί και ότι για κείνη ένας ήταν ο σκοπός: δικαιοσύνη και απαντήσεις. Την εποχή που διαβεβαίωνε ότι δεν θα πολιτευτεί, είχε προχωρημένες επαφές και συναντήσεις για το κόμμα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου, οι οποίοι για την ακρίβεια, μάλλον είναι κάτι παραπάνω από ισχυρισμοί.

Συνοδεύονται με αποδείξεις που δηλώνει ότι διαθέτει, δηλαδή πλήθος μηνυμάτων από την κοινή ομάδα τους. Οι κυρίες Καρυστιανού και Γρατσία αποφεύγουν να αμφισβητήσουν την ύπαρξή των μηνυμάτων, γεγονός που επιτρέπει στον Καραχάλιο να αποκαλεί χωρίς συνέπειες, την κυρία Καρυστιανού ως «serial liar».

Ανοίγω μια παρένθεση: Την αλυσίδα των ψευδών που διατυπώθηκαν από το στόμα της, γύρω από το δυστύχημα στο οποίο έχασε το παιδί της, συνειδητά την κρατάμε στο βυθό. Σεβόμενοι τη μητέρα, σεβόμαστε πάνω από όλα την αδικοχαμένη Μάρθη.

Κατηγορείται από το σύστημα Καρυστιανού το «πολιτικό σύστημα», ό,τι κάνει ό,τι θέλει σε βάρος του λαού και δεν λογοδοτεί. Η ίδια, ούσα μια απλή πρόεδρος του Συλλόγου των Οικογενειών, πριν εξαναγκαστεί σε παραίτηση, έκανε αυτά. Αντί η ίδια να επιδιώξει τη λογοδοσία και τον έλεγχο στα οικονομικά του Συλλόγου από την πρώτη στιγμή, επιτέθηκε στο θεσμικό όργανο που μπήκε να ελέγξει, ως όφειλε, και λέρωσε με υπονοούμενα και σκιές τους υπόλοιπους του συλλόγου όταν αυτοί της ζήτησαν να παραιτηθεί.

Η Μαρία Καρυστιανού, που υπόσχεται να τιμωρήσει και να αναμορφώσει ηθικά την πολιτική σκηνή, να φέρει φως και αλήθεια στην ελληνική κοινωνία, να αναπέμψει τη χώρα στη σφαίρα της ουράνιας καλοσύνης, στο πρώτο, ουσιαστικό, δημοσιογραφικό σκούντηγμα, αντέδρασε σαν παλαίμαχος πολιτικάντης.

Κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες και πέταξε πέτρες στα κακά Μέσα Ενημέρωσης, τάχα ότι διαστρέβλωσαν και μάλιστα σκοπίμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις.

Πέραν του κατακτημένου δικαιώματος των γυναικών αμφισβήτησε ακόμη και το δικαίωμα των δημοσιογράφων, να διατυπώνουν ερώτηση εκτός του βολικού πλαισίου.

Η φιλόδοξη πρόεδρος υποχρεώνεται - ευτυχώς αρκετά νωρίς – να δείξει και πτυχές μιας αυταρχικής προσωπικότητας, για την οποία μιλούν ελεύθερα πλέον και συνοδοιπόροι της, στο δρόμο της διερεύνησης για την απώλεια των παιδιών τους.

Η «άκαιρη», όπως την αποκάλεσε, δημοσιογραφική ερώτηση για τις αμβλώσεις, άνοιξε άτσαλα τη χαραμάδα για να φανεί ο πυρήνας των θέσεων του πολιτικού μορφώματος που μιλάει για Δημοκρατία και Σύνταγμα και ευθέως αμφισβητεί τους πυλώνες του.

Με τις θολούρες για τα αμεσοδημοκρατικά και τα δημοψηφίσματα που ο λαός θα αποφασίζει κάθε μήνα τι είναι δικαίωμα και πως θα αποδίδεται.

Οι δυο Μαρίες των Τεμπών, - Γρατσία και Καρυστιανού - έχουν χαραγμένη πορεία με συγκεκριμένες οδοσημάνσεις, και «συμμάχους», που δεν θέλουν καθόλου να κρύψουν.

Τουναντίον. Επιδιώκουν να διαφημίσουν το πολιτικό προϊόν και τις προδιαγραφές του, κάνοντας το πιο ορατό στο κοινό για το οποίο προορίζεται.

«Τοποθέτηση» προϊόντος έκανε και ο περίφημος Φειδίας Παναγιώτου - εκ των φανερών διακόνων των ρωσικών συμφερόντων στο ευρωκοινοβούλιο – με τη δήλωση, ότι σκέφτεται εκτός από το να φτιάξει κόμμα στην Κύπρο να το αδελφοποιήσει με το κόμμα της Καρυστιανού.