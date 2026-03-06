Η Golden Hour του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στη διαχείριση κρίσεων υπάρχει ο όρος golden hour: το καίριο πρώτο διάστημα κατά το οποίο οι αποφάσεις, οι ενέργειες, ακόμη και οι δηλώσεις καθορίζουν την έκβαση των εξελίξεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «αξιωθεί» να διαχειριστεί τόσες μείζονες κρίσεις εθνικού και παγκόσμιου βεληνεκούς και μετρά πλέον υπερβολικά πολλές σκοτεινές αλλά και «χρυσές» ώρες, που μετατρέπουν έναν ισχυρό χαρακτήρα σε μια χαλκέντερη ηγετική προσωπικότητα.

Η ακαριαία αντίδρασή του, με την αποστολή της νεότευκτης φρεγάτας «Κίμων» και των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο, τη μετακίνηση του συστήματος Patriot στην Κάρπαθο και την αδιάκοπη διεθνή παρέμβαση, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Το ίδιο μοτίβο επέβαλε στη διαχείριση της πανδημίας, στην αποτροπή της εισβολής μεταναστών στον Έβρο, στην επί του πεδίου δράση του ελληνικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020, αλλά και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κουλτούρα της εγρήγορσης, της προετοιμασίας, της προνοητικότητας και της καλής γνώσης των δεδομένων επιτρέπει στον Κυρ. Μητσοτάκη να δείχνει αποφασιστικότητα, ψυχραιμία αλλά και στρατηγική καθαρότητα. Η απόφαση να κινητοποιήσει ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις προς την Κύπρο άφησε τριπλό αποτύπωμα: επιχειρησιακό, διπλωματικό και ψυχολογικό.

Η στρατηγική αξία της απόφασης περιλαμβάνει και το δόγμα ότι η πρώτη χώρα που κινείται θέτει και το πλαίσιο. Ο Μητσοτάκης διάβασε το πεδίο και τα επίδικα. Γνωρίζοντας τους κινδύνους, δημιούργησε μια νέα «βάση αναφοράς» για την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και υποχρέωσε και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να τοποθετηθούν αναλόγως.

Ενίσχυσε την εικόνα μιας χώρας με επιχειρησιακή ετοιμότητα και απέδειξε ότι η επένδυση στην άμυνα είχε νόημα. Έκανε επίσης σαφές ότι το «βούτυρο» στο τραπέζι απαιτεί και «κανόνια».

Η αποφασιστικότητα σφραγίζει την πρωθυπουργία του και κλείνει τα στόματα όσων, με ευκολία και χωρίς «πειστήρια», του καταλόγιζαν ενδοτισμό, υποχωρητικότητα και εθνική αβουλία.

Το συνολικό και τελικό αποτύπωμα θα αργήσει να φανεί. Όμως στη «χρυσή ώρα» της κρίσης το σήμα του πρωθυπουργού ήταν σαφές: η ισχύς δεν διακηρύσσεται· ασκείται.