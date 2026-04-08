Διεθνή ΜΜΕ

Η απόφαση της Ελλάδας να απαγορεύσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών έχει προκαλέσει θετικό αντίκτυπο διεθνώς, όπως αναδείχθηκε στη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο TikTok, με τα επιχειρήματά του να αποκτούν παγκόσμια απήχηση.

Μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης και έγκυρα πρακτορεία ειδήσεων όπως το Reuters με τίτλο: «Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 από το 2027, ζητά ενέργειες από την ΕΕ», το Bloomberg: «Η Ελλάδα θα επιβάλλει απαγόρευση στη χρήση social media για παιδιά κάτω των 15» και η Agence France-Presse αναφέρουν τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών που θα νομοθετήσουν μέτρα για την προστασία των παιδιών και των εφήβων, ενώ επισημαίνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να προωθήσει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε αυτό το πεδίο.

Η είδηση έλαβε κάλυψη από βρετανικά δίκτυα όπως το BBC με τίτλο: «Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 15 από το επόμενο έτος» και το Sky News: «Η Ελλάδα θα απαγορεύσει σε παιδιά κάτω των 15 την πρόσβαση στα social media από την επόμενη χρονιά», από μέσα που εστιάζουν στις ευρωπαϊκές εξελίξεις όπως το Politico: «Η Ελλάδα προτείνει νόμο για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τα social media», καθώς και από κορυφαίες αμερικανικές εφημερίδες όπως οι New York Times: «Η Ελλάδα σχεδιάζει "φραγή" στα social media για παιδιά κάτω των 15» και Wall Street Journal: «Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών».

Σημαντικό είναι ότι απασχόλησε ακόμη και την αγγλόφωνη ινδική εφημερίδα «Times of India».

Η διεθνής κάλυψη εστίασε στα επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους εθιστικούς αλγόριθμους των social media και την έκθεση των παιδιών σε ψυχολογικές πιέσεις και παράλογες συγκρίσεις, που μπορούν να βλάψουν την υγεία τους.

Το Reuters και το Sky News επισήμαναν ότι πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει πως το 80% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης της πρόσβασης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι «New York Times» ανέφεραν ότι η νομοθετική πρόταση αναμένεται να αντιμετωπίσει ελάχιστη αντίσταση όταν κατατεθεί στη Βουλή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το Politico και το BBC αναφέρουν επίσης την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην οποία υπογραμμίζει ότι οι εθνικές ενέργειες δεν επαρκούν για ένα τόσο σύνθετο ζήτημα.

Προτείνει την επέκταση πιλοτικών ευρωπαϊκών εφαρμογών επαλήθευσης ηλικίας, καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, τακτική επαναβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών και τη δημιουργία ευρωπαϊκού συντονιστικού μηχανισμού για την τήρηση της συμμόρφωσης των πλατφορμών και την επιβολή κυρώσεων.

Το AFP, οι «New York Times» και οι «Times of India» επισήμαναν ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε να απευθυνθεί απευθείας στους νέους, ξεκινώντας την ανάρτησή του με το «6-7», μια έκφραση δημοφιλή στα παιδιά και τους εφήβους. Όλα τα διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι όλο και περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, προσανατολίζονται στην επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση ανηλίκων σε συγκεκριμένα social media.